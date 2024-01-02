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Кубок Италии
Милан
02.01.2024 22:00 – FT 4 : 1
Кальяри
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Италия
02 января 2024, 23:59 | Обновлено 03 января 2024, 00:48
149
0

Дубль Йовича. Милан разгромил Кальяри и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

В четвертьфинале соперником россонери станет «Аталанта» или «Сассуоло»

02 января 2024, 23:59 | Обновлено 03 января 2024, 00:48
149
0
Дубль Йовича. Милан разгромил Кальяри и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

Вечером 2 января в матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» на своем поле обыграл «Кальяри» (4:1).

У россонери дубль оформил Лука Йович, еще по голу записали в свой актив Шака Траоре (первый гол за «Милан») и Рафаэль Леау.

У гостей в конце матча гол престижа забил Пауло Ацци.

В 1/4 финала «Милан» сыграет с победителем пары «Аталанта» – «Сассуоло».

Кубок Италии. 1/8 финала, 2 января

Милан – Кальяри – 4:1

Голы: Йович, 29, 42, Шака Траоре, 50, Леау, 90+1 – Ацци, 88

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Paulo Azzi (Кальяри).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Чака Траоре (Милан).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
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Источник Sport.ua
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