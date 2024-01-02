Дубль Йовича. Милан разгромил Кальяри и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
В четвертьфинале соперником россонери станет «Аталанта» или «Сассуоло»
Вечером 2 января в матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» на своем поле обыграл «Кальяри» (4:1).
У россонери дубль оформил Лука Йович, еще по голу записали в свой актив Шака Траоре (первый гол за «Милан») и Рафаэль Леау.
У гостей в конце матча гол престижа забил Пауло Ацци.
В 1/4 финала «Милан» сыграет с победителем пары «Аталанта» – «Сассуоло».
Кубок Италии. 1/8 финала, 2 января
Милан – Кальяри – 4:1
Голы: Йович, 29, 42, Шака Траоре, 50, Леау, 90+1 – Ацци, 88
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