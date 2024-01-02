2 января на «Сан-Сиро» пройдет матч 1/8 финала кубка Италии, в котором «Милан» встретится с «Кальяри». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Милан

Команда потерпела относительную неудачу в плане одной из главных задач на сезон. Полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, она не смогла пробиться в плей-офф, и, по слухам, это капитально разочаровало руководство, что считает потенциальные экономические потери. С другой стороны, даже там итальянцы опередили в споре за третье место Ньюкасл, да и с ПСЖ и дортмундской Боруссией смотрелись неплохо. Кроме того, подопечные Стефано Пиоли прибавили в Серии А. Если в прошлом сезоне они фактически были только пятыми, то сейчас достаточно уверенно держится на третьем месте - а выше только Ювентус и фактически уже недостижимый Интер. Правда, в декабре на выезде россонери ухитрились проиграть Аталанте и только в концовке свели к 2-2 поединок со скромной Салернитаной. Да и с Сассуоло было непросто, но в итоге единственный гол Пулишича принес очередные 3 очка.

Кальяри

Клуб явно больше поглощен борьбой в Серии А. Островитяне вернулись туда после годичного пребывания в Серии В. Но даже с легендарным наставником, Клаудио Раньери, что вернулся на Сардинию, где когда-то создавал себе первую тренерскую славу, пробиваться туда приходилось через плей-офф. Изначально островитяне рассматривались как аутсайдер, и после 8 первых туров было 6 поражений при паре ничьих. Потом, с середине осени, был подъем, даже получилось несколько раз выиграть - чего стоит победный камбэк с 0-3 против Фрозиноне. Но перед Рождеством без борьбы, 0-2, уступили Вероне. Да и с прямым конкурентом, Эмполи, закончили только 0-0.

Статистика личных встреч

В этом веке Кальяри выиграл только однажды, в 2017-м году. В сентябре россонери взял уже девятую победу в 11 крайних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе красно-черных. Но им вряд ли хочется тратить силы, что нужны на Кальчо - ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,74).