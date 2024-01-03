Стефано ПИОЛИ: «Академия Милана работает очень хорошо»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу 4:1 над «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии:

«Я бы не сказал, что игра и результат превзошли ожидания. Когда готовишься с хорошим составом, всегда надеешься на лучшее.

Да, кто-то из ребят немного нервничал в начале матча, но как только мы открыли счет, стало гораздо легче. У этих парней есть мастерство, талант, но главное – высокая самоотдача, которую они должны всегда проявлять. Их настрой показывает, что академия «Милана» работает очень хорошо.

Молодые игроки доказывают, что способны вносить свою лепту, что их стоит воспринимать не только как замену в непредвиденных случаях, а как полноценных футболистов обоймы. Для клуба это успех».