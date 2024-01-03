Италия03 января 2024, 03:05 |
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Милан – Кальяри – 4:1. Связка Йович + Эрнандес. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
03 января 2024, 03:05 |
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2 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Милан» и «Кальяри». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Дублем в этом поединке отметился Лука Йович. Дважды на него ассистировал Тео Эрнандес.
Кубок Италии. 1/8 финала
Милан – Кальяри – 4:1
Голы: Йович, 29, 42, Траоре, 50, Леау, 90+1 – Аззи, 87
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Paulo Azzi (Кальяри).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Чака Траоре (Милан).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
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