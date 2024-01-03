2 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Милан» и «Кальяри». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Дублем в этом поединке отметился Лука Йович. Дважды на него ассистировал Тео Эрнандес.

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан – Кальяри – 4:1

Голы: Йович, 29, 42, Траоре, 50, Леау, 90+1 – Аззи, 87

Видео голов и обзор матча: