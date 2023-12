Бас-гитарист Black Sabbath отреагировал на ничью Астон Виллы

Бас-гитарист легендарной рок-группы Black Sabbath Гизер Батлер прокомментировал ничью в матче «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед» в 18-м туре английской Премьер-лиги.

«Сегодня все было очень близко. «Шеффилд Юнайтед» не был похож на аутсайдера. Понятия не имею, как сейчас назначают пенальти – ужасные решения VAR. Но все еще вперед и вверх!» – написал Батлер.

Гизер Батлер, как и весь оригинальный состав Black Sabbath – уроженец района Астон Бирмингема и давний болельщик «Астон Виллы».

Напомним, что «Астон Вилла» спасла ничью в компенсированное время матча, пропустив за три минуты до истечения основного времени.

Wow that was a close one in B6 tonight. Sheff United didn't look like they're near the bottom. I have no idea what constitutes a penalty these days though- terrible VAR decisions. Still, onwards and upwards - #utv @AVFCOfficial