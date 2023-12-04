Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 декабря.

1А. Большой триллер. Тоттенхэм спас игру против Ман Сити на последних минутах

Сон Хын Мин в дебюте игры умудрился забить и в чужие, и в свои ворота

1Б. Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль

Два украинца сыграли в матчах АПЛ

1В. Таблица АПЛ. Ливерпуль – 2-й, Мудрик – 10-й. Арсенал оторвался от Ман Сити

3 декабря завершились матчи 14-го тура АПЛ

2А. Забил своим в аренде. Жоау Феликс принес победу Барселоне над Атлетико

«Барселона» с 34 очками занимает 3-е место, «Атлетико» идет на 4-й позиции

2Б. Интер на выезде разгромил Наполи и вернул себе лидерство в Серии A

Голами отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам

2В. Невероятная серия жива. Байер и Боруссия Д выдали классный матч

Команда Хаби Алонсо не проигрывает в сезоне

3А. Играли до забитого. Шахтер уверенно переиграл Металлист 1925

Команда Марино Пушича воспользовалась осечкой «Днепра-1»

3Б. Серии продолжаются. ЛНЗ переиграл Черноморец

Одесская команда проиграла четвертый раз подряд, в ЛНЗ тоже есть своя серия

3В. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена

Пришлось перенести на 2024 год

3Г. Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам

Матч между командами «Минай» и «Динамо» был прерван на 2-й минуте

4. В Ювентусе считают, что для покупки Судакова хватит 10-15 млн евро – СМИ

Наивные итальянцы…

5. Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира

Украинки будут играть во втором групповом турнире

6А. Эстерсунд. Самуэльссон выиграл персьют, украинцы без очков

Неудачная гонка для сборной Украины

6Б. Эстерсунд. Жанмонно оформила победный дубль, Меркушина без очков

Француженка опередила Франциску Пройсс на финише

6В. Последние на финише. Украина – девятая в смешанной эстафете на Кубке IBU

Украинская команда неудачно выступила в Контиолахти

6Г. Прорывы Жанмонно и Наврата, стабильность Норвегии, кошмары украинцев

Обзор второй части первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

7. Луческу видит Украину потенциальным фаворитом группы на Евро-2024

Бельгия, по мнению экс-тренера «Динамо» и «Шахтера», не выглядит сильнее «сине-желтых»

8. Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В

Жеребьевка Лиги наций пройдет 8 февраля в Париже

9А. Украинец Дмитрий Котовский выиграл бронзу на старте сезона КМ по фристайлу

Сезон соревнований по лыжной акробатике стартовал в финском городе Рука

9Б. Шестая победа Житичи-Полесья в шести матчах Суперлиги

Подопечные Сергея Терейковского закрепились на первом месте турнирной таблицы

9В. Чеберко вместе с Коламбус Крю вышел в финал плей-офф MLS

Команда украинца сумела отыграться с 0:2 в финале Восточной конференции

10А. Райан Гарсия вернулся после поражения Джервонте Дэвису, нокаутировав Дуарте

Американский боксер остановил мексиканца в восьмом раунде

10Б. Гарсия вернулся победой. Выглядел нормально, но победил нокаутом

Теперь титульный бой?