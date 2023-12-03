Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам

​С 1 по 4 декабря проходит 16-й тур Украинской Премьер-лиги.

В стартовом туре второго круга «Днепр-1» потерпел дома поражение от «Ворсклы» (1:2) и упустил лидирующую позицию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кривбасс», выиграв у Александрии (2:1), сумел догнать лидера и опередить днепрян по дополнительным показателям (по 33 очка).

Далее идет житомирское «Полесье» (31 балл), упустившее победу над «Вересом» на 90+7 минуте (1:1).

К лидерам подтянулся донецкий «Шахтер» после победы над «Металлистом 1925» (2:0). Горняки имеют 28 очков и две игры в запасе.

Матч между командами «Минай» и «Динамо» был прерван при счете 0:0 на 2-й минуте из-за длительной воздушной тревоги и отсутствия на стадионе искусственного освещения.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (12 баллов), «Заря» (10) и «Минай» (6).

🏆 УПЛ. 16-й тур, 1–4 декабря

🔹 01.12. 17:00. Полесье – Верес – 1:1

🔹 02.12. 13:00. Колос – Оболонь – 0:0

🔹 02.12. 15:00. Кривбасс – Александрия – 2:1

– Александрия – 2:1 🔹 02.12. 17:00. Днепр-1 – Ворскла – 1:2

– 1:2 🔹 02.12. 13:00. Минай – Динамо (0:0) – матч прерван на 2-й мин из-за воздушной тревоги

🔹 03.12. 15:00. Черноморец – ЛНЗ Черкассы – 1:3

– 1:3 🔹 03.12. 17:00. Шахтер – Металлист 1925 – 2:0

– Металлист 1925 – 2:0 🔹 04.12. 13:00. Заря – Рух

Турнирная таблица УПЛ

​