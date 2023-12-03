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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 03 декабря 2023, 23:56
338
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Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам

Матч между командами «Минай» и «Динамо» был прерван на 2-й минуте

03 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 03 декабря 2023, 23:56
338
0
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
СК Днепр-1

​С 1 по 4 декабря проходит 16-й тур Украинской Премьер-лиги.

В стартовом туре второго круга «Днепр-1» потерпел дома поражение от «Ворсклы» (1:2) и упустил лидирующую позицию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кривбасс», выиграв у Александрии (2:1), сумел догнать лидера и опередить днепрян по дополнительным показателям (по 33 очка).

Далее идет житомирское «Полесье» (31 балл), упустившее победу над «Вересом» на 90+7 минуте (1:1).

К лидерам подтянулся донецкий «Шахтер» после победы над «Металлистом 1925» (2:0). Горняки имеют 28 очков и две игры в запасе.

Матч между командами «Минай» и «Динамо» был прерван при счете 0:0 на 2-й минуте из-за длительной воздушной тревоги и отсутствия на стадионе искусственного освещения.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (12 баллов), «Заря» (10) и «Минай» (6).

🏆 УПЛ. 16-й тур, 1–4 декабря

  • 🔹 01.12. 17:00. Полесье – Верес – 1:1
  • 🔹 02.12. 13:00. Колос – Оболонь – 0:0
  • 🔹 02.12. 15:00. Кривбасс – Александрия – 2:1
  • 🔹 02.12. 17:00. Днепр-1 – Ворскла – 1:2
  • 🔹 02.12. 13:00. Минай – Динамо (0:0) – матч прерван на 2-й мин из-за воздушной тревоги
  • 🔹 03.12. 15:00. Черноморец – ЛНЗ Черкассы – 1:3
  • 🔹 03.12. 17:00. Шахтер – Металлист 1925 – 2:0
  • 🔹 04.12. 13:00. Заря – Рух

Турнирная таблица УПЛ

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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