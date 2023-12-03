Забил своим в аренде. Жоау Феликс принес победу Барселоне над Атлетико
«Барселона» с 34 очками занимает 3-е место, «Атлетико» идет на 4-й позиции
В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.
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Единственный гол для «Барсы» на 28-й минуте забил Жоау Феликс, который как раз арендован у «Атлетико». Португальский форвард бурно праздновал свой гол.
«Барселона» набрала 34 очка и занимает 3-е место, «Атлетико» идет на 4-й позиции (31 очко). Впереди «Реал» и «Жирона» (по 38 очков).
Ла Лига. 15-й тур, 3 декабря
Барселона – Атлетико – 1:0
Гол: Жоау Феликс, 28
Барселона: Пенья, Кунде, Кристенсен, Араухо, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Лопес, 89), Рафинья (Ямал, 77), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 77), Левандовски.
Атлетико: Облак, Молина (Аспиликуэта, 46), Хименес (Лино, 46), Эрмосо, Витсель, Рикельме (Корреа, 46), Коке (Сауль, 66), Де Поль, Льоренте, Гризманн, Мората (Депай, 65).
Предупреждения: Хименес (31), Витсель (34), Коке (38), Аспиликуэта (47), Жоау Феликс (50), Ферран Торрес (78), Араухо (79), Хави (82), Жоау Канселу (87), де Йонг (90).
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Жоау Феликс, 28 мин
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