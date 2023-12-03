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Чемпионат Испании
Барселона
03.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
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Испания
03 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 01:10
275
2

Забил своим в аренде. Жоау Феликс принес победу Барселоне над Атлетико

«Барселона» с 34 очками занимает 3-е место, «Атлетико» идет на 4-й позиции

03 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 01:10
275
2
Забил своим в аренде. Жоау Феликс принес победу Барселоне над Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

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Единственный гол для «Барсы» на 28-й минуте забил Жоау Феликс, который как раз арендован у «Атлетико». Португальский форвард бурно праздновал свой гол.

«Барселона» набрала 34 очка и занимает 3-е место, «Атлетико» идет на 4-й позиции (31 очко). Впереди «Реал» и «Жирона» (по 38 очков).

Ла Лига. 15-й тур, 3 декабря

Барселона – Атлетико – 1:0

Гол: Жоау Феликс, 28

Барселона: Пенья, Кунде, Кристенсен, Араухо, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Лопес, 89), Рафинья (Ямал, 77), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 77), Левандовски.

Атлетико: Облак, Молина (Аспиликуэта, 46), Хименес (Лино, 46), Эрмосо, Витсель, Рикельме (Корреа, 46), Коке (Сауль, 66), Де Поль, Льоренте, Гризманн, Мората (Депай, 65).

Предупреждения: Хименес (31), Витсель (34), Коке (38), Аспиликуэта (47), Жоау Феликс (50), Ферран Торрес (78), Араухо (79), Хави (82), Жоау Канселу (87), де Йонг (90).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Жоау Феликс, 28 мин

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Атлетико Жоау Феликс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sergey Romanchik
После такого празднования уже точно не вернётся в Атлетико.. Некрасиво как то
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