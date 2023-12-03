3 декабря на «Эстади Олимпико» пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Клуб в прошлом сезоне преодолел длительный, по своим меркам, спад, выиграв трофеи - сначала Хави разжился Суперкубком, а весной досрочно победил со своими подопечными в Ла Лиге. Но сейчас проблем хватает, и не зря еще в середине осени пошли слухи о возможной смене наставника. Впрочем, из-за кадровых проблем ему приходилось активно использовать молодежь, благо, что это открывало и новые имена. Но и проблем хватало. Даже в Лиге чемпионов, начав с трех побед, потом сине-гранатовые уступили Шахтеру, поставив под вопрос долгожданный выход в плей-офф. Но волевая победа с Порту оформила снять эту угрозу. В Примере кулес допустили многовато, как для чемпиона, осечек. А Реалу и вовсе безвольно проиграли домашнее Эль Класико. Да и с Райо Вальекано была только ничья 1-1.

Атлетико

Команда в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов ухитрилась провалиться даже масштабнее, чем ее следующий противник. Подопечные Диего Симеоне тогда были четвертыми в своей группе, вообще прекратив выступление в еврокубках. И сейчас осенью одним из приоритетов было там выйти в плей-офф. Хотя снова не обошлось без проблем. Победу в Риме у них украл вратарь соперника, Проведель, сровнявший счет в последней атаке. Не выиграли испанцы и в Глазго у Селтика. А 3-1 с Фейеноордом окончательно оформили пропуск в плей-офф. В Примере же получается в целом держаться в рамках ожидаемого, в квартете лидеров. Хотя были как приятные (разгром Реала в дерби Мадрида), так и неприятные (0-3 от Валенсии, поражение новичку дивизиона, Лас-Пальмасу) сюрпризы. Но, победив Мальорку, получилось обойти Барселону даже при матче в запасе.

Статистика личных встреч

Матрасники в 2020-2021 5 поединков кряду чередовал победы и ничьи. Но вот уже трижды выигрывали каталонцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом кулес. Но у тех хватает проблем, а клуб из Мадрида сейчас хорош. Ставим на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,98).