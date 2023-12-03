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Барселона
03.12.2023 22:00 - : -
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Испания
03 декабря 2023, 00:52 |
73
0

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 15-го тура Ла Лиги

03 декабря 2023, 00:52 |
73
0
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Атлетико».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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