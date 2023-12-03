03.12.2023 22:00 - : -
Испания03 декабря 2023, 00:52 |
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Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 15-го тура Ла Лиги
03 декабря 2023, 00:52 |
73
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3 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Атлетико».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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