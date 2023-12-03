Невероятная серия жива. Байер и Боруссия Д выдали классный матч
Команда Хаби Алонсо не проигрывает в сезоне
«Байер» подходил к матчу чемпионата Германии против «Боруссии» Дортмунд в качестве лидера и на невероятной серии из 15 кряду побед и без поражений в сезоне.
Однако дортмундцы стали первыми за долгое время, кто сумел отобрать очки у команды Хаби Алонсо. Последний раз такое случалось в сентябре, когда «Байер» сыграл вничью с «Баварией».
Однако серия без поражений в сезоне все еще жива. «Байер» идет на серии из 20 матчей во всех турнирах без поражений. В таблице команда опережает «Баварию» на три очка при матче в запасе у мюнхенцев.
Топ-3 замыкает «Штутгарт».
Чемпионат Германии. 13-й тур
Байер - Боруссия Дортмунд 1:1
Голы: Бонифас, 79 - Риерсон, 5
Байер: Градецки, Коссоноу, Та, Тапсода, Фримпонг, Джака, Паласиос (Шик, 79), Гримальдо, Хофманн (Адли, 64), Виртц, Бонифас
Боруссия Д: Кобел, Волф, Хуммельс, Шлоттербек (Пападопулос, 64), Риерсон, Джан, Забитцер, Брандт, Ройс (Мунье, 84), Байно-Гиттенс (Адейеми, 64), Фулькруг
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