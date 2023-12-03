Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятная серия жива. Байер и Боруссия Д выдали классный матч
Чемпионат Германии
Байер
03.12.2023 18:30 – FT 1 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 декабря 2023, 20:29 | Обновлено 03 декабря 2023, 20:55
749
0

Невероятная серия жива. Байер и Боруссия Д выдали классный матч

Команда Хаби Алонсо не проигрывает в сезоне

03 декабря 2023, 20:29 | Обновлено 03 декабря 2023, 20:55
749
0
Невероятная серия жива. Байер и Боруссия Д выдали классный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Байер» подходил к матчу чемпионата Германии против «Боруссии» Дортмунд в качестве лидера и на невероятной серии из 15 кряду побед и без поражений в сезоне.

Однако дортмундцы стали первыми за долгое время, кто сумел отобрать очки у команды Хаби Алонсо. Последний раз такое случалось в сентябре, когда «Байер» сыграл вничью с «Баварией».

Однако серия без поражений в сезоне все еще жива. «Байер» идет на серии из 20 матчей во всех турнирах без поражений. В таблице команда опережает «Баварию» на три очка при матче в запасе у мюнхенцев.

Топ-3 замыкает «Штутгарт».

Чемпионат Германии. 13-й тур

Байер - Боруссия Дортмунд 1:1
Голы: Бонифас, 79 - Риерсон, 5

Байер: Градецки, Коссоноу, Та, Тапсода, Фримпонг, Джака, Паласиос (Шик, 79), Гримальдо, Хофманн (Адли, 64), Виртц, Бонифас

Боруссия Д: Кобел, Волф, Хуммельс, Шлоттербек (Пападопулос, 64), Риерсон, Джан, Забитцер, Брандт, Ройс (Мунье, 84), Байно-Гиттенс (Адейеми, 64), Фулькруг

По теме:
Арсенал преодолел отметку в 100 голов в году, ранее это удалось 4 клубам
Бундеслига. Победы Штутгарта, Боруссии М, Бохума, Лейпцига
Матч Баварии с Унионом в Бундеслиге перенесли из-за сильного снегопада
Байер Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?
Футбол | 02 декабря 2023, 21:55 2
ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?
ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?

В немецком Гамбурге Украину представляли Вадим Костюченко и Олег Протасов

ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
Футбол | 03 декабря 2023, 07:40 12
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта

«Брентфорд» обыграл «Лутон Таун» со счетом 3:1, Егор отыграл 70 минут

Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Футбол | 03.12.2023, 18:09
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге
Футбол | 02.12.2023, 21:31
У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге
У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге
ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
Футбол | 03.12.2023, 18:52
ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
02.12.2023, 17:42 2
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 29
Футбол
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 17
Футбол
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 3
Теннис
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
01.12.2023, 17:07 26
Биатлон
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 55
Футбол
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 15
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 73
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем