Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В

8 февраля 2024 года в 19:00 по киевскому времени в Париже состоится жеребьевка Лиги наций 2024/25.

В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд.

Украина попала во вторую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.

Корзины сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций 2022/23. Единственная из всех членов УЕФА команда – россия – снова к соревнованиям не допущена.

Лига наций 2024/25

Посев участников Лиги А

Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция

Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Корзина 2: Финляндия, Украина , Исландия, Норвегия

, Исландия, Норвегия Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Посев участников Лиги С

Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.

Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Корзина 4: Беларусь, Литва / Гибралтар, Эстония, Латвия

Посев участников Лиги D

Корзина 1: Литва / Гибралтар, Молдова

Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

В дивизионах А, В и С участники разделены на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D будут две группы по три сборных.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третье – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно.

Календарь матчей

1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.

2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.

3-й тур: 10-12 октября 2024 года.

4-й тур: 13-15 октября 2024 года.

5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.

6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.

Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.

Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.

Путевки на ЧМ-2026 – через Лигу наций

Отбор в ЧМ-2026 в европейской зоне, где будут разыгрывать 16 путевок, продлится с марта 2025 по март 2026 года и состоит из двух раундов.

1-й раунд: 12 групп по пять или по четыре сборные будут играть в период с марта по ноябрь 2025 года по традиционной групповой системе. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию.

12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА 2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.

2-й раунд: стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на ЧМ-2026.

Корзины посева для жеребьевки Лиги наций