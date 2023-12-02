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Лига наций
02 декабря 2023, 19:38 |
1161
2

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА не допустил россию к участию в Лиге наций 2024/25

Жеребьевка турнира состоится 8 февраля 2024 года в Париже

02 декабря 2023, 19:38 |
1161
2
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА не допустил россию к участию в Лиге наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА не допустил россию к участие в Лиге наций 2024/25.

На официальном сайте УЕФА появился список участников, которые будут играть в следующем розыгрыше следующего турнира. Представитель страны-террориста в списке нет.

Все клубы из россии и сборные страны 404 отстранены от международных соревнований из-за военной агрессии против Украины.

Жеребьевка Лиги наций 2024/25 состоится 8 февраля 2024 года в Париже.

Сборная Украины будет играть в группе В.

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УЕФА Лига наций сборная россии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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232121
Добре, що не допустили... Кацапня це прокляття..... 
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+2
umnuy2
босния и израель в группе а....не знал...а мы их шапками решили закидать
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0
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