Лига наций02 декабря 2023, 19:38 |
1161
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ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА не допустил россию к участию в Лиге наций 2024/25
Жеребьевка турнира состоится 8 февраля 2024 года в Париже
02 декабря 2023, 19:38 |
1161
2
УЕФА не допустил россию к участие в Лиге наций 2024/25.
На официальном сайте УЕФА появился список участников, которые будут играть в следующем розыгрыше следующего турнира. Представитель страны-террориста в списке нет.
Все клубы из россии и сборные страны 404 отстранены от международных соревнований из-за военной агрессии против Украины.
Жеребьевка Лиги наций 2024/25 состоится 8 февраля 2024 года в Париже.
Сборная Украины будет играть в группе В.
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Комментарии 2
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Добре, що не допустили... Кацапня це прокляття.....
босния и израель в группе а....не знал...а мы их шапками решили закидать
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