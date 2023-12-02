ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА не допустил россию к участию в Лиге наций 2024/25

УЕФА не допустил россию к участие в Лиге наций 2024/25.

На официальном сайте УЕФА появился список участников, которые будут играть в следующем розыгрыше следующего турнира. Представитель страны-террориста в списке нет.

Все клубы из россии и сборные страны 404 отстранены от международных соревнований из-за военной агрессии против Украины.

Жеребьевка Лиги наций 2024/25 состоится 8 февраля 2024 года в Париже.

Сборная Украины будет играть в группе В.