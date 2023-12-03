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Чемпионат Украины
Черноморец
03.12.2023 15:30 – FT 1 : 3
ЛНЗ Черкассы
Начало матча перенесено с 15:00 на 15:30 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 17:35 | Обновлено 03 декабря 2023, 17:40
630
1

Серии продолжаются. ЛНЗ переиграл Черноморец

Одесская команда проиграла четвертый раз подряд, в ЛНЗ тоже есть своя серия

03 декабря 2023, 17:35 | Обновлено 03 декабря 2023, 17:40
630
1
Серии продолжаются. ЛНЗ переиграл Черноморец
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:3

Штогрин, 75 - Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4

Кузик, 48, Баибанга, 85 - Муравский, 16, Хобленко, 53, Бойко, 90+1

«Черноморец»: Варакута - Путря, Салюк, Ермаков, Брагару - Кузык, Васильев (Хадида, 90) - Бадибанга, Шпорн, Штогрин - Иеде (Бойчук, 72).

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Ковальов, Муравский, Насонов - Бойко, Рыбалка, Калюжный (Наумец, 65) - Шестаков (Олейник, 90), Хобленко (Прядун, 65), Пасич (Савин, 77).

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Стадион: «Черноморец» (Одесса)

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Позвонил своему другу-футболисту Черноморца, спросил его как настроение перед игрой, на что он мне откровенно ответил - да никакое, нас продолжают дурить по полной программе, насчет денег, так что победы сегодня не буде, 100%... Так что неспроста Черноморец ушел в неуправляемый штопор....
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