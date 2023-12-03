Серии продолжаются. ЛНЗ переиграл Черноморец
Одесская команда проиграла четвертый раз подряд, в ЛНЗ тоже есть своя серия
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Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Черноморец» – ЛНЗ – 1:3
Штогрин, 75 - Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4
Кузик, 48, Баибанга, 85 - Муравский, 16, Хобленко, 53, Бойко, 90+1
«Черноморец»: Варакута - Путря, Салюк, Ермаков, Брагару - Кузык, Васильев (Хадида, 90) - Бадибанга, Шпорн, Штогрин - Иеде (Бойчук, 72).
ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Ковальов, Муравский, Насонов - Бойко, Рыбалка, Калюжный (Наумец, 65) - Шестаков (Олейник, 90), Хобленко (Прядун, 65), Пасич (Савин, 77).
Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)
Стадион: «Черноморец» (Одесса)
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