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Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:3

Штогрин, 75 - Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4

Кузик, 48, Баибанга, 85 - Муравский, 16, Хобленко, 53, Бойко, 90+1

«Черноморец»: Варакута - Путря, Салюк, Ермаков, Брагару - Кузык, Васильев (Хадида, 90) - Бадибанга, Шпорн, Штогрин - Иеде (Бойчук, 72).

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Ковальов, Муравский, Насонов - Бойко, Рыбалка, Калюжный (Наумец, 65) - Шестаков (Олейник, 90), Хобленко (Прядун, 65), Пасич (Савин, 77).

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Стадион: «Черноморец» (Одесса)

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА