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Черноморец
03.12.2023 15:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 14:42 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:50
139
0

Черноморец – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одесситам надо брать очки после трех поражений кряду

02 декабря 2023, 14:42 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:50
139
0
Черноморец – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 3 декабря, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местный «Черноморец» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток 32-летнего арбитра Александра Каленова из Львова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец

Одесский «Черноморец» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 9-е место. В 14 матчах он набрал 19 очков. «Моряки» имеют в своем активе 6 победы при 1 ничьей, в семи встречах они проиграли.

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Подопечные Романа Григорчука в пяти последних матчах УПЛ потерпели 4 поражения и только один раз выиграли. 8 октября они на выезде проиграли 0:1 «Кривбассу», после чего дома обыграли «Минай» – 3:0. Далее у «Черноморца» была кубковая победа над «Зарей» (4:1) и выход в полуфинал турнира. Ну, а затем в чемпионате страны у команды началась черная полоса из трех поражений – от «Металлиста 1925» (1:2 на выезде), «Руха» (2:3 дома) и «Днепра-1» (2:5 в гостях).

В таблице УПЛ по достижениям на своем поле «Черноморец» нынче занимает 3-е место, имея 13 очков в шести домашних поединках. Одесситы на своем поле добились 4 побед, 1 раз сыграли вничью и 1 раз проиграли.

В предстоящем матче партнерам не поможет дисквалифицированный Авагимян.

ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место. У него 17 очков после 15 встреч, в которых было 4 победы, 5 ничьих и 6 поражений.

На данный момент черкасская команда имеет серию из четырех поединков без поражений. Она 21 октября на выезде проиграла со счетом 0:3 «Шахтеру». На смену крупному фиаско во встрече с «горняками» пришла аналогичная уверенная домашняя победа над «Оболонью» (3:0) и ничья 1:1 на своем поле в игре с «Колосом». Затем состоялась победа 2:1 над «Зарей» на выезде и вновь ничья во встрече с «Ворсклой» на ее поле – 0:0.

В таблице УПЛ по результатам на выезде ЛНЗ занимает 9-е место. Вне Черкасс нынешние подопечные Олега Дулуба набрали 9 очков в 7 играх – по две победы и поражения, а также 3 ничьи.

В Одессе партнерам не поможет дисквалифицированный защитник Норенков.

Статистика матчей

«Черноморец» и ЛНЗ провели между собой в УПЛ один матч.

В 1-м круге нынешнего сезона встреча команд в Черкассах завершилась победой «Черноморца» со счетом 2:0.

Стоит вспомнить, что перед стартом текущей кампании «Черноморец» и ЛНЗ померились силами в товарищеском поединке. Он принес ничью 0:0.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Варакута – Путря, Гучек, Салюк, Брагару, Васильев, Шпорн, Кузык, Штогрин, Бадибанга, Иеде.

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Ковалев, Стасюк, Рыбалка, Пасич, Бойко, Савин, Олейник, Шестаков, Хобленко.

Прогноз на противостояние:

«Черноморец», по мнению экспертов, должен добиться в матче победы. В принципе, с таким мнением не согласиться трудно. Одесситы играют дома, будут запредельно мотивированы, так как в последних матчах не побеждали. Впрочем, ЛНЗ сделает все, чтобы не проиграть, и должен оказать хозяевам достойное сопротивление, но в итоге все же будет бит.

3 декабря, воскресенье

«Черноморец» – ЛНЗ
Одесса. Стадион «Черноморец». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТВ, Vodafone TV
ЧЕРНОМОРЕЦ – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Каленов (Львов)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Источник Sport.ua
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