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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:19
310
0

Черноморец – ЛНЗ – 1:3. Команда Григорчука снова проиграла. Обзор матча

Спад у одесской команды

03 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:19
310
0
Черноморец – ЛНЗ – 1:3. Команда Григорчука снова проиграла. Обзор матча
ФК ЛНЗ

«Черноморец» в матче чемпионата Украины проиграл ЛНЗ со счетом 1:3. Для команды Романа Григорчука это четвертое кряду поражение в УПЛ.

Недавно одесситы были в группе лидеров, но теперь откатились на 10-е место. Команда завершит год противостоянием с «Колосом».

А вот ЛНЗ благодаря трем очкам набрал 20 пунктов и обошел в таблице как раз «Черноморец».

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:3
Голы: Штогрин, 75 - Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4

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Источник Sport.ua
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