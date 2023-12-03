«Черноморец» в матче чемпионата Украины проиграл ЛНЗ со счетом 1:3. Для команды Романа Григорчука это четвертое кряду поражение в УПЛ.

Недавно одесситы были в группе лидеров, но теперь откатились на 10-е место. Команда завершит год противостоянием с «Колосом».

А вот ЛНЗ благодаря трем очкам набрал 20 пунктов и обошел в таблице как раз «Черноморец».

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:3

Голы: Штогрин, 75 - Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4