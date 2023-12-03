Украина. Премьер лига03 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:19
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Черноморец – ЛНЗ – 1:3. Команда Григорчука снова проиграла. Обзор матча
Спад у одесской команды
03 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:19
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«Черноморец» в матче чемпионата Украины проиграл ЛНЗ со счетом 1:3. Для команды Романа Григорчука это четвертое кряду поражение в УПЛ.
Недавно одесситы были в группе лидеров, но теперь откатились на 10-е место. Команда завершит год противостоянием с «Колосом».
А вот ЛНЗ благодаря трем очкам набрал 20 пунктов и обошел в таблице как раз «Черноморец».
Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Черноморец» – ЛНЗ – 1:3
Голы: Штогрин, 75 - Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4
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