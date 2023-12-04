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Чемпионат Украины
Черноморец
03.12.2023 15:30 – FT 1 : 3
ЛНЗ Черкассы
Начало матча перенесено с 15:00 на 15:30 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 15:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 16:03
963
1

ГРИГОРЧУК: «Готов сейчас здесь провалиться. Проиграли дома, при военных»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал поражение от ЛНЗ Черкассы

04 декабря 2023, 15:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 16:03
963
1
ГРИГОРЧУК: «Готов сейчас здесь провалиться. Проиграли дома, при военных»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук на пресс-конференции прокомментировал поражение от ЛНЗ (1:3) в матче 16-го тура УПЛ:

«Короткая скамейка? Я бы об этом сейчас не вел речь, мы уже не раз про это говорили. Проблема не только в недостаточном количестве игроков в обойме. Это и тренировочный процесс, и так далее. Опять же, я об этом не говорил бы, так как переживаю. Даже не знаю, как объяснить. Мы проигрываем на своем стадионе при болельщиках, которые за нас болели, и военные были, которые нас защищают. И мы проигрываем.

Мы допустили такие грубые ошибки. Особенно когда сравняли счет. Мы идем в стандартное положение – и оттуда проходит контратака, когда выбегают 4–5 человек против наших двух. Это даже не тактически, а стратегически недопустимо, ведь счет равный. Можно и на последней секунде забить гол. При счете 1:1 допущенная ошибка – это, пожалуй, самое худшее, что сегодня с нами произошло. Это у меня на языке, и я хотел это сказать. Это просто недопустимая вещь. Так в принципе не должно быть. Мне тяжело анализировать, потому что чувствую себя так, что готов сейчас здесь провалиться. Проиграть на своем поле перед нашими болельщиками. Сегодня очень плохой день для нас.

Неудачная серия? Сегодня мы играли после ряда поражений. И я скажу, что не увидел, чтобы команда выглядела какой-то сломленной или деморализованной. Хотя нужна жажда победы, когда это желание преобладает, несмотря ни на что. Да, соперник сосредоточил большое количество игроков в обороне, но как бы там ни было, а необходимо найти острое восприятие. Увы, этих моментов, как мне кажется, нам немного не хватило. Но что уже об этом говорить.

Чемоданное настроение? Не хотелось бы, чтобы было такое. Мы говорили с футболистами до матча, что это важная игра. Мы играли с командой, которая рядом с нами в турнирной таблице. А теперь они обошли нас по очкам. По отношению к сопернику это была игра за 6 пунктов. Победа оставляла бы нас ближе к верхней группе команд. Потеря же очков лишает нас шансов на то, чтобы мы были ближе к той группе. И это очень досадно».

ВИДЕО. Пресс-конференция Романа Григорчука после матча Черноморца против ЛНЗ

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Денис Олейник (ЛНЗ Черкассы).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Наумец (ЛНЗ Черкассы).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (ЛНЗ Черкассы).
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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ
Источник ФК Черноморец
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Александр Белогубко
это вина ГРИ-Варакуты и в основном защиты где главный герой Салюк--1и 3 гол его--вовремя не было замен--голкипер устал надо садить на скамейку --почему не играет Вакула
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