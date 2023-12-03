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03.12.2023 15:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 07:55 |
69
0

Черноморец – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Украинской Премьер-лиги

03 декабря 2023, 07:55 |
69
0
Черноморец – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 3 декабря, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местный «Черноморец» и черкасский ЛНЗ, начало – в 15:00.

В турнирной таблице Украинской Премьер-лиги «Черноморец» занимает третье место по играм на своем поле. За шесть домашних поединков они набрали 13 очков. Одесситы оказались очень крепкими в собственной арене, одержав 4 победы, сыграв вничью один раз и потерпев поражение тоже только один раз.

По результатам выездных матчей в УПЛ ЛНЗ находится на 9 месте в турнирной таблице. За пределами Черкасс, где расположен их основной стадион, коллектив, которого тренирует Олег Дулуб, получил 9 очков за 7 поединков. В их активе две победы и два поражения, а также три ничьих. Посмотрим, продолжатся ли тенденции каждой команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – ЛНЗ в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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