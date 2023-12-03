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Major League Soccer
03 декабря 2023, 09:48 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:52
253
0

Чеберко вместе с Коламбус Крю вышел в финал плей-офф MLS

Команда украинца сумела отыграться с 0:2 в финале Восточной конференции

03 декабря 2023, 09:48 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:52
253
0
Чеберко вместе с Коламбус Крю вышел в финал плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финал Восточной конференции в плей-офф MLS.

Команда «Коламбус Крю», за которую выступает украинец Евгений Чеберко, в дополнительное время переиграла клуб «Цинцинатти».

Основное время завершилось со счетом 2:2, а на 114-й минуте опытный американский нападающий Кристиан Рамирес забил победный гол.

Чеберко вышел на замену на дополнительное время. Для украинца это было первое участие в матчах плей-офф.

В финале клуб «Коламбус Крю» сразится против ФК «Лос-Анджелес», который обыграл «Динамо» Хьюстон в финале Западной конференции (2:0).

Плей-офф MLS. Финал Восточной конференции

«Цинцинатти» – «Коламбус Крю» – 2:3
Голы: Брэндон Васкес (14), Лусиано Акоста (45+3) – автогол Алвас Пауэлл (75), Диего Росси (86), Кристиан Рамирес (114).

Getty Images/Global Images Ukraine

Плей-офф MLS. Финал Западной конференции

«Лос-Анджелес» – «Хьюстон Динамо» – 2:0
Голы: Райан Холлингсхед (44), автогол Франко Эскобар (80).

Getty Images/Global Images Ukraine

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Major League Soccer (MLS) Евгений Чеберко Коламбус Крю
Источник Sport.ua
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