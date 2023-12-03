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  4. Луческу видит Украину потенциальным фаворитом группы на Евро-2024
Чемпионат Европы
03 декабря 2023, 11:36 |
341
0

Луческу видит Украину потенциальным фаворитом группы на Евро-2024

Бельгия, по мнению экс-тренера «Динамо» и «Шахтера», не выглядит сильнее «сине-желтых»

03 декабря 2023, 11:36 |
341
0
Луческу видит Украину потенциальным фаворитом группы на Евро-2024
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал результаты жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы-2024, который состоится на полях Германии.

В ходе жеребьевки было определено, что сборная Румынии попала в группу Е, где сыграет против Бельгии, Словакии и победителя плей-офф Лиги наций по пути В, где обладателя путевки между собой выявят Израиль, Исландия, Босния и Украина.

«Бельгия – второй фаворит этой группы, Румыния – третья, но есть шансы. На стороне Румынии отличный прогресс по сравнению с прошлым годом и хорошие сыгранные матчи. Они являются основой для формирования группы очень профессиональных игроков. Их нельзя называть особенными, иначе они бы играли в Лиге чемпионов, но у Румынии хороший настрой».

«В целом это сбалансированная группа. Я сейчас не вижу в ней фаворита. Бельгия? Я не знаю, лучше ли эта команда, чем, например, Украина. Если Украина квалифицируется на Евро-2024, то она мне кажется самой сильной [в группе]. Учитывая, что у украинцев четыре футболиста стартового состава играют в английской Премьер-лиге, двое – в испанской Ла Лиге, плюс остальные... Это команда, которая очень выросла. Это команда, у которой тоже драматическая ситуация», - заявил Луческу.

Также накануне стал известен календарь и места проведения матчей в группе Е, где может оказаться сборная Украины.

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Источник PlaySport.ro
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