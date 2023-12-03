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  4. В Ювентусе считают, что для покупки Судакова хватит 10-15 млн евро – СМИ
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 21:53 |
1392
24

В Ювентусе считают, что для покупки Судакова хватит 10-15 млн евро – СМИ

Наивные итальянцы…

03 декабря 2023, 21:53 |
1392
24
В Ювентусе считают, что для покупки Судакова хватит 10-15 млн евро – СМИ
shakhtar.com. Георгий Судаков

Туринский «Ювентус» торопится с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Как сообщают итальянские журналисты, в «Старой синьоре» ощутили, что могут подписать Судакова уже в январе. При этом, стоимость хавбека в «Ювентусе» оценивают в 10-15 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшие недели по поводу потенциального трансфера Судакова в «Ювентус» появится больше деталей и информации.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен получить от продажи Судакова не менее 40 миллионов евро.

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Источник Tuttojuve
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Комментарии 24
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Vitason
Це такий професіоналізм,якщо вони до сих пір не знають трансферної політики Шахтаря!!
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+6
roman75zpr
10-15 - это только лично Срне )
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+3
🔱Avtoigor🔱
Чо чо чо 
Ответить
0
🔱Avtoigor🔱
Чє мєлачіться 
Ответить
0
🔱Avtoigor🔱
100
Ответить
0
Павло
Судаков 10-15 кіло сала коштує - не більше 
Ответить
0
contr
В Англію нехай продають там швидкісний футбол. Потім літав би що за клуб  що за збірну ☝️
Ответить
0
fedd1979
Ну наївні, чесне слово ))) Вони що не відслідковували продажів "Шахтаря"???
Ответить
0
Roman serhi
Значить не буде він там
Ответить
0
Vitaliy Konokrad
а до якого року у нього контракт з шахтарем?
Ответить
0
Олександр
15 мільонів за судакова це смішно .5 або максімум 6 
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Олександр
Шахтер как и за трубина заряжает космические 40 млн а потом продает за 12 .хотя все знают что 12 не стоит ни трубин ни судаков .Это разводняк 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Олександр
Это не Англия где разьрасываются деньгами .мудрика никакущего купили по цене топов .В Италии 30 стоят игроки очень высокого уровня .но точно не судаков 
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-1
contr
Хворі люди в ЮВЕ ! Якщо вийдем на Євро він мінімум 50 коштуватиме ! Ну якщо хоть з групи вийдуть 
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-1
fifa2020
Ракіцкого можуть взяти за такі гроші) Но за 30 млн можна було би продати!
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Ага 10-15 ,минимум 35-40 
За 10-15 они могут вон всё динамо опзжшное выкупить ,ну не Судакова 
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-10
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