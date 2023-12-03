В Ювентусе считают, что для покупки Судакова хватит 10-15 млн евро – СМИ
Наивные итальянцы…
Туринский «Ювентус» торопится с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.
Как сообщают итальянские журналисты, в «Старой синьоре» ощутили, что могут подписать Судакова уже в январе. При этом, стоимость хавбека в «Ювентусе» оценивают в 10-15 миллионов евро.
Ожидается, что в ближайшие недели по поводу потенциального трансфера Судакова в «Ювентус» появится больше деталей и информации.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен получить от продажи Судакова не менее 40 миллионов евро.
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