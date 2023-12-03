В Ювентусе считают, что для покупки Судакова хватит 10-15 млн евро – СМИ

Туринский «Ювентус» торопится с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Как сообщают итальянские журналисты, в «Старой синьоре» ощутили, что могут подписать Судакова уже в январе. При этом, стоимость хавбека в «Ювентусе» оценивают в 10-15 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшие недели по поводу потенциального трансфера Судакова в «Ювентус» появится больше деталей и информации.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен получить от продажи Судакова не менее 40 миллионов евро.