В FM2024 только 5 вундеркиндов из Украины. С форвардами – полная печаль

В ближайший понедельник, 6 ноября, выйдет в свет Football Manager 2024 (FM2024) – культовая игра для многих поклонников футбола, любящих самостоятельно «поковыряться» в тактике, командной стратегии и посоревноваться с другими игроками и искусственным интеллектом в умении добиваться наивысших результатов.

Линейка игр Football Manager уже давно имеет славу весьма качественной базы данных, в которой присутствует огромное количество реальных футболистов из различных уголков земного шара, причем подавляющее большинство из них «проработаны» ресечерами и наделены скиллами такого уровня, который максимально соответствует реальной картине. Кроме этого, в Football Manager традиционно пытаются заглянуть в будущее и заложить определенный «потолок развития» для того или иного виртуального футболиста, который отражает степень перспективности и таланта его реального прототипа.

Сегодня мы предлагаем вам оценить наиболее талантливых молодых игроков с украинским гражданством, которые есть в FM2024, используя базу хорошо известного среди поклонников игры портала FM Scout.

Вундеркиндами в FM Scout считаются футболисты, не достигшие 20-летия по состоянию на 3 июля 2023 года, и имеющие наивысший среди остальных сверстников потенциал к улучшению скиллов. В частности, для своего рода ранжирования таких игроков используется следующая шкала оценки потенциала в игре:

81+: элитный футболист всех времен;

78-80: отличный футболист по меркам АПЛ;

75-77: надежный резерв для команды АПЛ;

72-74: топовый футболист по меркам Чемпионшипа;

71: топовый футболист по меркам английской Лиги 1.

Всего FM Scout выделяет 760 вундеркиндов, которые есть в FM2024, из которых только пятеро представляют Украину. В предыдущих двух версиях игры (FM2022 и FM2023) мы могли похвастаться семью полпредами…

На кого же из числа украинских талантов делают ставку ресечеры Football Manager 2024 в этот раз?

Илья Забарный

Возраст на начало игры в FM2024: 20 лет

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Борнмут»

Потенциал: 85

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Впервые Илья Забарный был квалифицирован как один из вундеркиндов в линейке Football Manager в игре, которая вышла в 2021 году – FM2022. На тот момент молодому воспитаннику академии «Динамо» было всего 18 лет, а его потенциал оценивался цифрой 83. Спустя год разработчики оставили большинство скиллов Забарного фактически без существенных изменений, а вот в актуальной версии игры повысили ряд игровых характеристик центрального защитника, и сейчас украинец с потенциалом в 85 является одним из трех лучших молодых игроков в своем амплуа в игре.

Очевидно, что таким переменам поспособствовал трансфер Забарного из «Динамо» в «Борнмут», который в реальных условиях состоялся в январе нынешнего года. Английский клуб заплатил за талантливого украинца 22,7 миллиона евро, и с тех пор Илья успел сыграть за «вишен» уже 17 поединков, в том числе 15 – в рамках английской Премьер-лиги, где прямо сейчас входит в список лучших беков, читающих игру, что выражается через игровой показатель выполненных перехватов мяча. Таковых на счету Забарного 62, благодаря чему Илья делит 4-5 места в АПЛ по этому компоненту с Энтони Робинсоном из «Фулхэма».

В FM2024 карьера Забарного видится абсолютно безоблачной и он, благодаря солидному прогрессу, способен дорасти до игрока истинного топ-клуба. Хочется верить, что ресечеры в этих возможностях нашего соотечественника не ошибаются, и вскоре Илья реально будет входить в когорту лучших центрбеков континентального и мирового футбола, попутно помогая сборной Украины достигать знаковых вершин в финальных частях чемпионатов мира и Европы.

Андрей Стефанишин

Возраст на начало игры в FM2024: 16 лет

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Днепр-1»

Потенциал: 77

Год назад, в FM2023, в базе украинских вундеркиндов на FM Scout также находилось два украинских центральных защитника. Первый – это уже упомянутый выше Илья Забарный, который продолжил прогресс и подтвердил правильность его включения в список топовых молодых талантов современного футбола, а вот второй – Марьян Фарина из «Шахтера» – пока выпал из списка. В FM2023 Фарине выписывали потенциал на уровне 77, но с тех пор защитнику так и не посчастливилось пробиться в основу «Шахтера», а летом нынешнего года Марьян на правах аренды перешел в «Металлист 1925», где и пробует доказать собственную состоятельность по меркам УПЛ.

Сейчас же второй надеждой Украины в списке вундеркиндов на позиции центрбека является 16-летний Андрей Стефанишин. Этот воспитанник академии «Днепра-1» выглядит полным ноунеймом даже для тех, кто весьма углубленно увлекается отечественным футболом, смотря не только матчи первых команд в УПЛ, но и обращая внимания на соревнование молодежи в чемпионате U-19.

Стефанишин в реальности заявлен «Днепром-1» на сезон в УПЛ по списку «Б», однако пока этот юный защитник не провел даже ни одного матча в чемпионате U-19, не говоря уже о дебюте за первую команду «спортклубовцев». Исходя из справочной информации, которая содержится на официальных ресурсах УПЛ и «Днепра-1», Андрей Стефанишин не обладает какой-то особенно существенной, как для центрбека, антропометрией. Его рост – 184 сантиметра, вес – 71 килограмм. Чем ресечеров FM2024 впечатлил этот юный футболист – пока загадка, но тем интереснее будет понаблюдать за ближайшими достижениями Стефанишина в реальном футболе. Возможно, разработчики игры получили восторженные оценки от скаутов в отношении этого исполнителя, что и было реализовано в цифру 77, отражающую потенциал защитника. Так что берем Стефанишина «на карандаш», а в самой игре – делаем все, чтобы подписать юниора в свой клуб, если же вы, конечно, не решили стартовать карьеру в качестве менеджера «Днепра-1».

Георгий Судаков

Возраст на начало игры в FM2024: 20 лет

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Шахтер»

Потенциал: 82

ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Георгий Судаков, который в реальности дебютировал в украинской Премьер-лиге еще в октябре 2020 года при Луише Каштру, главном тренере «Шахтера» на тот момент, впервые объявился в списке вундеркиндов на FM Scout после выхода FM2022. Тогда, впрочем как и год спустя – уже в рамках FM2023, – разработчики очень высоко оценили потенциал этого исполнителя, что выразилось через показатель 83.

Спустя год ресечеры несколько понизили «потолок возможностей», который, по их мнению, является реальным для карьеры Судакова (до 82), но хавбек все еще может оказаться в когорте тех, кто будет олицетворять не только украинский, но и европейский футбол в ближайшее десятилетие.

В реальности специалисты из многих стран и клубов, похоже, разделяют мнение ресечеров FM2024. В частности, по данным известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, серьезный интерес к Судакову проявляет «Ювентус», а также некоторые другие топовые европейские клубы. Проблема в том, что после сверхудачной продажи Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов евро, руководство «Шахтера» вряд ли согласится задешево отпустить свою вторую звезду академии – Георгия Судакова (особенно учитывая уход еще одного таланта – Анатолия Трубина, в «Бенфику» всего за 10 миллионов евро по причине истекавшего срока контракта).

Контракт Судакова с «Шахтером» рассчитан до лета 2028 года, и это явно не будет способствовать к тому, чтобы «горняки» соглашались на снижение запросной позиции в трансферных переговорах. С другой стороны, еще максимум год в УПЛ станет для Судакова возможностью окончательно возмужать и утвердиться в роли лидера коллектива, а затем для дальнейшего прогресса хавбеку однозначно нужно уезжать за рубеж, чтобы прогрессировать по аналогии с Забарным, и ни в коем случае не повторить «подвиги» предыдущих поколений отечественных звезд – Андрея Воробья, Артема Милевского, Александра Алиева, Евгения Коноплянки…

Егор Ярмолюк

Возраст на начало игры в FM2024: 19 лет

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Брентфорд»

Потенциал: 80

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Уроженец Верхнеднепровска Днепропетровской области Егор Ярмолюк впервые оказался «на прицеле» у ресечеров Football Manager еще несколько лет назад, когда они снабдили его 16-летнего игрового прототипа в FM2021 потенциалом, равным 81. Для столь молодого исполнителя это была просто космическая оценка, и Ярмолюк являлся самым перспективным украинцем в той версии наряду с 19-летними Мудриком и Сиканом.

Спустя три года ситуация несколько изменилась. В FM2022 потенциал Ярмолюка составлял 79, а в FM2023 и FM2024 он сумел чуть нарастить этот показатель – до 80.

В реальности Ярмолюк также очень много чего изменил в своей карьере за последнее время. Летом минувшего года Егор за 1,5 миллиона евро перебрался из «Днепра-1» в английский «Брентфорд», где сезон отыграл за резервистов, а летом 2023-го был переведен в первую команду. Не так давно Ярмолюк провел свой дебютный поединок за «Брентфорд» в АПЛ, став лишь одиннадцатым украинцем в истории, сыгравшим в этом турнире, причем самым молодым из всех соотечественников – 19 лет 7 месяцев и 21 день.

Коуч «Брентфорда» Томас Франк более чем доволен тем, как прогрессирует в его команде украинский легионер. Наставник «пчел» выделяет технические способности Ярмолюка, а также его нацеленность на жесткий прессинг соперников, и такие оценки тренера очень важны с точки зрения ближайших игровых перспектив полузащитника.

Назар Волошин

Возраст на начало игры в FM2024: 20 лет

Позиция: левый вингер

Клуб: «Динамо»

Потенциал: 79

ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Воспитанник академии «Динамо» Назар Волошин также не впервые присутствует в списке украинских вундеркиндов в линейке Football Manager. Впервые он объявился в числе топ-талантов отечественного футбола еще в FM2022, когда его потенциал оценивался показателем 79. Через год Волошину давали уже 80, но сейчас чуть-чуть «порезали» - опять до 79.

В реальности Назар Волошин выдал очень пристойный минувший сезон. Ему удалась аренда в «Кривбасс», когда в летне-осенней части УПЛ хавбек провел за криворожан 13 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами. Вернувшись досрочно в «Динамо», Волошин во второй части сезона-2022/23 в рамках национального чемпионата успел сыграть все те же 13 матчей, но уже за «Динамо», и записал в них в актив 3 забитых мяча.

По состоянию на текущий момент Волошин продолжает оставаться в основной обойме игроков «Динамо», и его перспективы в киевской команде видятся весьма радужными. Другой вопрос, что для более значительного прогресса Назару, пожалуй, как и Судакову, уже по завершении текущего сезона стоит подумать о переезде в один из более конкурентных европейских чемпионатов, а здесь могут возникнуть проблемы…

В январе 2023 года Волошин подписал новый контракт с «Динамо» - до лета 2027-го. Это и способно осложнить трансферные перспективы для вингера, хотя пока, даже на уровне слухов, на него нет явных претендентов в Европе…

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В заключение хочется выделить объективную проблему украинского футбола последних лет, которая находит свое отражение вот уже в третьей кряду версии Football Manager. По состоянию на текущий момент у нас нет очевидно талантливых центрфорвардов. «Последним из могикан» являлся Даниил Сикан, который входил в когорту отечественных вундеркиндов в FM2020 (рейтинг – 78) и в FM2021 (рейтинг – 81). После того ресечеры знаменитой линейки не видят ни одного достойного для наделения потенциально топовыми скиллами кандидата среди украинцев-форвардов, несмотря на то, что ранее в прессе и экспертной среде звучало немало фамилий – Кивинда, Пономаренко, Погорелый…