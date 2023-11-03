Где они сейчас? 10 самых перспективных молодых украинцев из FM2014

6 ноября 2023 года в свет выйдет очередная версия популярной компьютерной игры Football Manager. В FM2024 разработчики обещают ряд нововведений, которые существенно изменят игровой процесс, сделают его более интересным и интригующим, а также помогут обеспечить максимальную реалистичность всего, с чем столкнется по ходу карьеры игрок-менеджер.

Впрочем, подобного рода обещания от компании-разработчика звучат из года в год, однако качественных прорывов в своем развитии Football Manager, откровенно говоря, не демонстрировал уже давно. Однако игра по-прежнему имеет широчайшую базу и сведения о реальных футболистах со всего мира, а ее ресечеры весьма неплохо прорабатывают каждую персоналию, корректируя ее скиллы в ту или иную сторону. Именно поэтому Football Manager все еще захватывает многих, потому как интересно узнать, проведя несколько сезонов в игровом процессе, на что способен тот или иной молодой футболист, и кто через 5-10 лет превратиться в нового лидера мирового футбола.

Сегодня же мы предлагаем вам вспомнить о десяти украинских молодых футболистах, которых считали потенциальными звездами в одной из прежних версий Football Manager – FM2014 (перечень отечественных вундеркиндов взят с сайта fmscout.com), вышедшей в свет уже десять лет назад. За это время многое изменилось, и мы можем оценить, с кем разработчики и ресечеры угадали, а в отношении кого – горько ошиблись…

Максим Коваль

FM2014 Что сейчас? Возраст 20 лет 30 лет Клуб «Динамо» «Шериф»

Еще летом 2010 года Максим Коваль перешел из запорожского «Металлурга» в «Динамо», где его называли явным преемником для клубной легенды Александра Шовковского. В 19 лет 9 месяцев и 9 дней Коваль дебютировал в основной сетке Лиги чемпионов в выездном матче против «Пари Сен-Жермен» (1:4), а всего отыграл за «Динамо» 106 матчей при семи разных главных тренерах: газзаеве, семине, Лужном, Михайличенко, Блохине, Реброве и Хацкевиче.

В конце 2013 года, когда вышел FM2014, Коваль действительно еще считался одним из самых талантливых и перспективных молодых вратарей мирового футбола, но… Его карьера сложилась вовсе не так успешно, как могла, и виной тому стали не самые уверенные выступления вратаря. В какой-то момент Коваль был отдан в аренду «Говерле», затем – «Оденсе» из Дании, а в 2018 году практически всем стало понятно, что будущего у Максима в киевской команде нет. По этой причине Коваль сперва полгода отыграл в аренде в «Депортиво», надеясь закрепиться в Испании, а затем отбыл в Саудовскую Аравию, задолго до появления там Криштиану Роналду и настоящего футбольного бума. Летом 2019 года «Аль-Фатех» выкупил контракт Коваля у «Динамо», и следующие три года украинец являлся безоговорочным № 1 этой скромной даже по меркам саудовской Про-лиги команды.

ФК Шериф. Максим Коваль

В настоящий момент Максиму Ковалю уже 30 лет. С августа 2022-го он выступает в Молдове за «Шериф», с которым у него контракт до 31 декабря нынешнего года. За сборную Украины вратарь за свою карьеру сыграл только 2 матча.

Виталий Приндета

FM2014 Что сейчас? Возраст 20 лет 30 лет Клуб «Волынь» «Кайсар»

Мощный центрбек Виталий Приндета в юном возрасте прошел через все прелести школы Виталия Кварцяного в «Волыни». В какой-то момент многие аналитики полагали, что защитник способен стать новым Евгением Хачериди, так как обладал такой же отменной антропометрией и в целом неплохо читал игру.

Приндету активно привлекали к матчам юношеских и молодежной сборной Украины, за которую Виталий в общей сложности провел 15 поединков и забил 1 мяч. Кроме того, футболист отличался еще и способностью сыграть на ряде других позиций – в частности, в опорной зоне, – где также выглядел неплохо. Все это в совокупности делало Приндету крайне интересным и перспективным молодым игроком в глазах ресечеров FM2014, но оправдать их доверие Виталий так и не смог…

В начале 2016 года Приндета покинул «Волынь» и на полгода остался без клуба. Новый вариант продолжения карьеры Виталию удалось найти летом 2016-го в Греции, когда он подписался играть за «Платаниас». Далее ненадолго задержался в греческой «Ламии», а на сезон-2018/19 зачем-то уехал в рф, где после греческой Суперлиги согласился выступать на уровне первого дивизиона за «ска-хабаровск». Летом 2019 года Приндета вернулся в Украину, став футболистом «Десны», но уровень его игры не удовлетворял руководство черниговской команды, и в начале 2020-го Виталий отбыл в «Волынь», где полтора сезона провел в Первой лиге.

ФК Акжайык. Виталий Приндета

С августа 2021 года Приндета играет в Казахстане. Сперва он защищал цвета «Акжайыка», а с февраля нынешнего года является футболистом «Кайсара». Сыграть за национальную сборную Украины Приндете так и не посчастливилось.

Эдуард Соболь

FM2014 Что сейчас? Возраст 18 лет 28 лет Клуб «Шахтер» «Страсбург»

Эдуард Соболь, как и Максим Коваль, является воспитанником академии запорожского «Металлурга». В феврале 2013 года юный фланговый защитник перешел в «Шахтер», после чего о нем очень много говорили, предрекая большую славу и способность стать ключевым фулбеком в донецкой команде, где Мирча Луческу тогда в обороне давал реальные шансы украинским футболистам.

Однако в итоге за «Шахтер» Соболь провел только 16 матчей, причем все – под руководством Луческу. С уходом румынского специалиста никаких перспектив его преемники для Соболя в команде уже не увидели. Эдуард провел несколько лет в арендах в пражской «Славии», «Яблонце» и «Брюгге», прежде чем последние выкупили его контракт у «горняков» летом 2021 года за 3,5 миллиона евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Впрочем, стать фигурой первой величины для «Брюгге» надолго Соболю также не удалось. Уже в начале нынешнего года бельгийцы согласились отпустить украинского легионера во французский «Страсбург» за 2,5 миллиона евро. Ныне Эдуард является откровенным резервистом команды Лиги 1, из-за чего потерял шансы на вызов в сборную Украины, где всего к настоящему моменту провел 29 поединков.

Александр Осман

FM2014 Что сейчас? Возраст 17 лет 27 лет Клуб «Металлист» «Оболонь»

Воспитанник академии «Металлиста» Александр Осман в юные годы также очень высоко котировался в глазах различных скаутов и экспертов. Он качественно выступал за юношеские сборные Украины, а в 18 лет 3 месяца и 22 дня дебютировал в украинской Премьер-лиге в рядах родной команды в матче против «Шахтера» (0:1).

Уже летом 2015 года Осман покинул «Металлист», где начали проявляться первые симптомы будущего острого кризиса, и перешел в «Динамо». В стане «бело-синих» предполагали, что несколько сезонов за резервную команду помогут Александру реализовать потенциал и постепенно выйти на уровень первого состава, но… Пройдя через ряд аренд в «Карпатах», «Арсенале-Киев» и «Металлисте 1925», Осману так и не удалось подтвердить собственную состоятельность.

ФК ЛНЗ. Александр Осман

За «Динамо», как и за главную сборную страны, Осман не провел ни единого поединка, а с сентября 2020 года является игроком «Оболони», с которой в минувшем сезоне решил задачу по выходу в УПЛ и ныне пытается проявить себя на наивысшем клубном уровне украинского футбола уже пребывая в довольно солидном по спортивным меркам возрасте.

Борис Тащи

FM2014 Что сейчас? Возраст 19 лет 30 лет Клуб «динамо» москва «Эрцгебирге»

В начале прошлого десятилетия воспитанника академии «Черноморца» Бориса Тащи называли не иначе, как отечественным вундеркиндом. Роман Григорчук, который впоследствии выстроил очень крепкую и качественную команду с «моряками», позволил Тащи дебютировать в УПЛ в 17 лет 11 месяцев и 14 дней, а еще раньше форвард регулярно выходил на замену в рядах «Черноморца» в поединках Первой лиги.

Однако в какой-то момент Борис, способный сыграть как в центре нападения, так и под форвардом, так и в центральной зоне полузащиты, попросту свернул в карьере «не туда». В августе 2011 года Тащи при весьма загадочных раскладах (транзитом через латвийский «Олимп», игроком которого он формально пробыл лишь один день) оказался в московском «динамо». Реализовать себя в стране 404 Борису так и не удалось, да и аренды в «Черноморец» и «Говерлу» не помогли исправить ситуацию.

Летом 2014 года Тащи окончательно покинул московское «динамо», а в октябре того года перешел в «Штутгарт», за который впоследствии даже сыграл 14 матчей, в том числе 9 – в рамках Первой Бундеслиги. После в карьере Бориса были также немецкие «Дуйсбург» и «Санкт-Паули», а весной 2021-го украинец, получивший к тому моменту еще и болгарское гражданство, решил уехать в Южную Корею – в клуб «Пхохан Стилерс».

ФК Эрцгебирге. Борис Тащи

С лета минувшего года Тащи вновь играет в Германии – за «Эрцгебирге» из Третьей лиги, которая является промежуточным звеном между Второй Бундеслигой и Региональными лигами. А вот за национальную сборную Украины Борис так и не провел ни одного поединка.

Владислав Калитвинцев

FM2014 Что сейчас? Возраст 20 лет 30 лет Клуб «Динамо» «Александрия»

Владислав Калитвинцев прекрасно известен всем, кто пристально следит за украинской Премьер-лигой. Воспитаннику академии «Динамо», который регулярно привлекался к выступлениям за юношеские и молодежную сборную Украины, посчастливилось провести в первой команде родного клуба 26 матчей, основную часть из которых (20) хавбек сыграл при Сергее Реброве.

Однако в какой-то момент стало понятно, что в «Динамо» в целом не делают ставку на Калитвинцева, как на игрока основного состава, а держаться за место в стане «бело-синих» полузащитник не стал. Весной 2019 года Калитвинцев свободным агентом ушел в «Арсенал-Киев», где неплохо себя зарекомендовал и уже через несколько месяцев стал полноправным футболистом «Десны». В команде из Чернигова Владислав показал, что может быть весьма качественным игроком по меркам УПЛ, и в январе минувшего года хавбек получил приглашение уже от «Александрии», которая собиралась выстраивать весьма амбициозный проект и выделяла на это значительно большие, нежели это было в «Десне», средства.

Увы, но ряд проблем со здоровьем так и не позволили Калитвинцеву показать, пожалуй, даже половину своих реальных возможностей в футболке «Александрии». Ныне Владислав регулярно появляется на поле в составе первой команды и проводит матчи от свистка до свистка, но былую результативность хавбек растерял…

ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

За национальную сборную Украины Владислав Калитвинцев, по состоянию на текущий момент, не провел ни одного матча.

Андрей Близниченко

FM2014 Что сейчас? Возраст 18 лет 29 лет Клуб «Днепр» «Верес»

Десять лет назад Андрей Близниченко действительно казался футболистом, чей потенциал воистину колоссален. Воспитанник запорожского «Металлурга» в раннем возрасте переехал в «Днепр», где вскоре убедил Хуанде Рамоса в своей состоятельности, и испанский специалист позволил Близниченко в 19 лет 8 месяцев и 12 дней дебютировать на уровне УПЛ, а за четыре месяца до этого – в групповой стадии Лиги Европы.

Однако Мирон Маркевич уже не видел будущего для Близниченко в первой команде «Днепра», в результате чего хавбек стал все реже попадать в заявку днепрян, а в январе 2017-го клуб заработал на продаже Андрея в «Карабюкспор» 300 тысяч евро. В Турции украинский легионер достаточно регулярно выходил на поле, но его команда в целом выглядела достаточно невнятно. Уже в сентябре 2018 года Близниченко ушел из «Карабюкспора» свободным агентом и после полугодичных скитаний оказался в молдавском «Шерифе». С августа 2021 года по начало 2022-го Андрей опять был без клуба, но сумел трудоустроиться в «Ингульце», а в январе 2023-го перешел в «Верес», где имеет регулярную игровую практику, но в этом сезоне пока не выглядит как-то по-особенному на фоне остальных партнеров.

ФК Верес. Андрей Близниченко

Имея на своем счету по нескольку десятков матчей за юношеские и молодежную сборные Украины, Близниченко так и не провел ни единого поединка за главную команду страны.

Андрей Тотовицкий

FM2014 Что сейчас? Возраст 20 лет 30 лет Клуб «Шахтер» «Колос»

В детском футболе Тотовицкий успел поиграть за «Динамо», но затем оказался в академии «Шахтера», и в донецком клубе довольно долго предпочитали удерживать хавбека на контракте. Андрей действительно подавал большие надежды, но заиграть в стане «горняков», вытеснив кого-то из дорогостоящих бразильских легионеров, ему было откровенно не по силам.

«Шахтер», чтобы развить лучшие качества Тотовицкого, отдавал хавбека в аренды в «Зарю», «Мариуполь» и бельгийский «Кортрейк», где украинец приобрел первый и пока единственный легионерский опыт в своей карьере. Однако в январе 2020 года «горняки» все-таки решили окончательно расстаться с Тотовицким, отпустив того на полноценный контракт в «Десну». Под руководством Александра Рябоконя хавбек показал, что может быть качественным исполнителем, как минимум по меркам УПЛ, и в январе 2022-го заслужил приглашение и выгодный контракт от «Колоса».

Однако начало полномасштабной фазы российско-украинской войны так и не дало возможности Тотовицкому сыграть за «Колос» в сезоне-2021/22. Вскоре хавбек за 500 тысяч евро был продан обратно в «Шахтер», где еще раз попытались наладить выгодное сотрудничество с Андреем, уже в рамках стратегии тотальной украинизации состава. Но Тотовицкий стал одним из немногих игроков, для которых даже такая возможность проявить себя не стала знаковой.

ФК Колос. Андрей Тотовицкий

1 сентября 2023 года Тотовицкий на правах аренды вернулся в «Колос», где его перспективы пока также выглядят весьма туманными. И если в играх за молодежную сборную Украины Андрей является одним из лучших бомбардиров за всю ее историю, то вот в главной команде страны он еще даже так и не дебютировал.

Руслан Малиновский

FM2014 Что сейчас? Возраст 20 лет 30 лет Клуб «Шахтер» «Дженоа»

Руслан Малиновский стал, пожалуй, единственным футболистом из этого списка, которому удалось реализовать свой потенциал практически на максимум. Что правда, в «Шахтере», где хавбек числился на контракте десять лет назад, талантливому хавбеку шансов проявить себя, как и многим другим тогдашним выпускникам академии, так и не предоставили.

За свою возможность Малиновский ухватился в клубах, куда «Шахтер» отдавал его играть на правах аренды – «Севастополе», «Заре», а затем и «Генке». Несмотря на то, что в Бельгии Руслан практически сразу же получил тяжелейшую травму, этот клуб помог украинцу вылечиться, а впоследствии и выкупил его контракт у «Шахтера» за 2 миллиона евро. Этот поступок был очень дальновидным, так как всего через два года «Генк» продал Малиновского в «Аталанту» уже за 13,6 миллионов евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Именно на выступления за «Аталанту» пришелся пик карьеры Малиновского. В 143 поединках за команду из Бергамо Руслан забил 30 мячей и отдал на партнеров 28 результативных передач. В этот же момент Малиновский превратился в ключевого футболиста национальной сборной Украины, но ситуация начала меняться уже в текущем году. Сперва «Аталанта» отдала украинца в аренду «Марселю», который летом активировал опцию выкупа хавбека за 10 миллионов евро, но почти сразу же отправил Руслана обратно в Италию – в аренду в «Дженоа».

У «Дженоа» также есть опция на выкуп Малиновского, но пока украинский хавбек не демонстрирует той игры, которая бы побудила «грифонов» ею воспользоваться. Да и в сборной Украины у Сергея Реброва Руслан пока не выглядит тем, кто способен претендовать на роль «первой скрипки». Хотя всего в активе Малиновского 56 матчей и 7 голов за «сине-желтых», а это показатели, которых не имеют все перечисленные нами в рамках этого материала футболисты вместе взятые.

Богдан Бойчук

FM2014 Что сейчас? Возраст 17 лет 27 лет Клуб «Металлист» «Черноморец»

Богдан Бойчук прошел через академии донецкого «Олимпика» и харьковского «Металлиста», после чего ярко дебютировал в сборной Украины U-17, отличившись 2 забитыми мячами в 3 поединках. Хорошая результативность на юношеском уровне и привлекла внимание многих скаутов и специалистов к Бойчуку как к потенциальной звезде украинского футбола, но…

В реальности воплотить свой потенциал в успехи на футбольном поле Богдану так и не удалось, причем в этом случае также не обошлось без весьма резонансных карьерных решений. Летом 2016 года Бойчук покинул фактически развалившийся «Металлист», и предпочел уехать в россию, где подписал контракт с «нефтехимиком» из тамошнего первого дивизиона. Возможно, именно это решение стало судьбоносным с точки зрения дальнейшего развития Бойчука. Спустя год Богдан оказался в статусе свободного агента, но достойных вариантов продолжения карьеры у него, по сути, не было. Лишь в апреле 2018-го Бойчук обрел наконец новый клуб – молдавский «Динамо-Авто», а в феврале 2019-го все-таки вернулся в Украину.

ФК Рух. Богдан Бойчук

С тех пор Бойчук, выступая за «Рух», «Металлист» и «Черноморец», всеми силами пытается доказать, что десять лет назад специалисты не зря относили его к топ-талантам украинского футбола, однако получается это сделать у Богдана с переменным успехом. Нынче ему уже 27 лет, и вряд ли Бойчук когда-либо сыграет хотя бы матч за национальную сборную Украины – то, что в FM2014 являлось для его игрового прототипа задачей из категории «обязательно к выполнению».