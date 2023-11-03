Где они сейчас? 10 самых перспективных молодых украинцев из FM2014
Анализируем, как сложилась карьера тех, кого десять лет назад считали подающими надежды…
6 ноября 2023 года в свет выйдет очередная версия популярной компьютерной игры Football Manager. В FM2024 разработчики обещают ряд нововведений, которые существенно изменят игровой процесс, сделают его более интересным и интригующим, а также помогут обеспечить максимальную реалистичность всего, с чем столкнется по ходу карьеры игрок-менеджер.
Впрочем, подобного рода обещания от компании-разработчика звучат из года в год, однако качественных прорывов в своем развитии Football Manager, откровенно говоря, не демонстрировал уже давно. Однако игра по-прежнему имеет широчайшую базу и сведения о реальных футболистах со всего мира, а ее ресечеры весьма неплохо прорабатывают каждую персоналию, корректируя ее скиллы в ту или иную сторону. Именно поэтому Football Manager все еще захватывает многих, потому как интересно узнать, проведя несколько сезонов в игровом процессе, на что способен тот или иной молодой футболист, и кто через 5-10 лет превратиться в нового лидера мирового футбола.
Сегодня же мы предлагаем вам вспомнить о десяти украинских молодых футболистах, которых считали потенциальными звездами в одной из прежних версий Football Manager – FM2014 (перечень отечественных вундеркиндов взят с сайта fmscout.com), вышедшей в свет уже десять лет назад. За это время многое изменилось, и мы можем оценить, с кем разработчики и ресечеры угадали, а в отношении кого – горько ошиблись…
Максим Коваль
|
|
FM2014
|
Что сейчас?
|
Возраст
|
20 лет
|
30 лет
|
Клуб
|
«Динамо»
|
«Шериф»
Еще летом 2010 года Максим Коваль перешел из запорожского «Металлурга» в «Динамо», где его называли явным преемником для клубной легенды Александра Шовковского. В 19 лет 9 месяцев и 9 дней Коваль дебютировал в основной сетке Лиги чемпионов в выездном матче против «Пари Сен-Жермен» (1:4), а всего отыграл за «Динамо» 106 матчей при семи разных главных тренерах: газзаеве, семине, Лужном, Михайличенко, Блохине, Реброве и Хацкевиче.
В конце 2013 года, когда вышел FM2014, Коваль действительно еще считался одним из самых талантливых и перспективных молодых вратарей мирового футбола, но… Его карьера сложилась вовсе не так успешно, как могла, и виной тому стали не самые уверенные выступления вратаря. В какой-то момент Коваль был отдан в аренду «Говерле», затем – «Оденсе» из Дании, а в 2018 году практически всем стало понятно, что будущего у Максима в киевской команде нет. По этой причине Коваль сперва полгода отыграл в аренде в «Депортиво», надеясь закрепиться в Испании, а затем отбыл в Саудовскую Аравию, задолго до появления там Криштиану Роналду и настоящего футбольного бума. Летом 2019 года «Аль-Фатех» выкупил контракт Коваля у «Динамо», и следующие три года украинец являлся безоговорочным № 1 этой скромной даже по меркам саудовской Про-лиги команды.
В настоящий момент Максиму Ковалю уже 30 лет. С августа 2022-го он выступает в Молдове за «Шериф», с которым у него контракт до 31 декабря нынешнего года. За сборную Украины вратарь за свою карьеру сыграл только 2 матча.
Виталий Приндета
|
|
FM2014
|
Что сейчас?
|
Возраст
|
20 лет
|
30 лет
|
Клуб
|
«Волынь»
|
«Кайсар»
Мощный центрбек Виталий Приндета в юном возрасте прошел через все прелести школы Виталия Кварцяного в «Волыни». В какой-то момент многие аналитики полагали, что защитник способен стать новым Евгением Хачериди, так как обладал такой же отменной антропометрией и в целом неплохо читал игру.
Приндету активно привлекали к матчам юношеских и молодежной сборной Украины, за которую Виталий в общей сложности провел 15 поединков и забил 1 мяч. Кроме того, футболист отличался еще и способностью сыграть на ряде других позиций – в частности, в опорной зоне, – где также выглядел неплохо. Все это в совокупности делало Приндету крайне интересным и перспективным молодым игроком в глазах ресечеров FM2014, но оправдать их доверие Виталий так и не смог…
В начале 2016 года Приндета покинул «Волынь» и на полгода остался без клуба. Новый вариант продолжения карьеры Виталию удалось найти летом 2016-го в Греции, когда он подписался играть за «Платаниас». Далее ненадолго задержался в греческой «Ламии», а на сезон-2018/19 зачем-то уехал в рф, где после греческой Суперлиги согласился выступать на уровне первого дивизиона за «ска-хабаровск». Летом 2019 года Приндета вернулся в Украину, став футболистом «Десны», но уровень его игры не удовлетворял руководство черниговской команды, и в начале 2020-го Виталий отбыл в «Волынь», где полтора сезона провел в Первой лиге.
С августа 2021 года Приндета играет в Казахстане. Сперва он защищал цвета «Акжайыка», а с февраля нынешнего года является футболистом «Кайсара». Сыграть за национальную сборную Украины Приндете так и не посчастливилось.
Эдуард Соболь
|
|
FM2014
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Что сейчас?
|
Возраст
|
18 лет
|
28 лет
|
Клуб
|
«Шахтер»
|
«Страсбург»
Эдуард Соболь, как и Максим Коваль, является воспитанником академии запорожского «Металлурга». В феврале 2013 года юный фланговый защитник перешел в «Шахтер», после чего о нем очень много говорили, предрекая большую славу и способность стать ключевым фулбеком в донецкой команде, где Мирча Луческу тогда в обороне давал реальные шансы украинским футболистам.
Однако в итоге за «Шахтер» Соболь провел только 16 матчей, причем все – под руководством Луческу. С уходом румынского специалиста никаких перспектив его преемники для Соболя в команде уже не увидели. Эдуард провел несколько лет в арендах в пражской «Славии», «Яблонце» и «Брюгге», прежде чем последние выкупили его контракт у «горняков» летом 2021 года за 3,5 миллиона евро.
Впрочем, стать фигурой первой величины для «Брюгге» надолго Соболю также не удалось. Уже в начале нынешнего года бельгийцы согласились отпустить украинского легионера во французский «Страсбург» за 2,5 миллиона евро. Ныне Эдуард является откровенным резервистом команды Лиги 1, из-за чего потерял шансы на вызов в сборную Украины, где всего к настоящему моменту провел 29 поединков.
Александр Осман
|
|
FM2014
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Что сейчас?
|
Возраст
|
17 лет
|
27 лет
|
Клуб
|
«Металлист»
|
«Оболонь»
Воспитанник академии «Металлиста» Александр Осман в юные годы также очень высоко котировался в глазах различных скаутов и экспертов. Он качественно выступал за юношеские сборные Украины, а в 18 лет 3 месяца и 22 дня дебютировал в украинской Премьер-лиге в рядах родной команды в матче против «Шахтера» (0:1).
Уже летом 2015 года Осман покинул «Металлист», где начали проявляться первые симптомы будущего острого кризиса, и перешел в «Динамо». В стане «бело-синих» предполагали, что несколько сезонов за резервную команду помогут Александру реализовать потенциал и постепенно выйти на уровень первого состава, но… Пройдя через ряд аренд в «Карпатах», «Арсенале-Киев» и «Металлисте 1925», Осману так и не удалось подтвердить собственную состоятельность.
За «Динамо», как и за главную сборную страны, Осман не провел ни единого поединка, а с сентября 2020 года является игроком «Оболони», с которой в минувшем сезоне решил задачу по выходу в УПЛ и ныне пытается проявить себя на наивысшем клубном уровне украинского футбола уже пребывая в довольно солидном по спортивным меркам возрасте.
Борис Тащи
|
|
FM2014
|
Что сейчас?
|
Возраст
|
19 лет
|
30 лет
|
Клуб
|
«динамо» москва
|
«Эрцгебирге»
В начале прошлого десятилетия воспитанника академии «Черноморца» Бориса Тащи называли не иначе, как отечественным вундеркиндом. Роман Григорчук, который впоследствии выстроил очень крепкую и качественную команду с «моряками», позволил Тащи дебютировать в УПЛ в 17 лет 11 месяцев и 14 дней, а еще раньше форвард регулярно выходил на замену в рядах «Черноморца» в поединках Первой лиги.
Однако в какой-то момент Борис, способный сыграть как в центре нападения, так и под форвардом, так и в центральной зоне полузащиты, попросту свернул в карьере «не туда». В августе 2011 года Тащи при весьма загадочных раскладах (транзитом через латвийский «Олимп», игроком которого он формально пробыл лишь один день) оказался в московском «динамо». Реализовать себя в стране 404 Борису так и не удалось, да и аренды в «Черноморец» и «Говерлу» не помогли исправить ситуацию.
Летом 2014 года Тащи окончательно покинул московское «динамо», а в октябре того года перешел в «Штутгарт», за который впоследствии даже сыграл 14 матчей, в том числе 9 – в рамках Первой Бундеслиги. После в карьере Бориса были также немецкие «Дуйсбург» и «Санкт-Паули», а весной 2021-го украинец, получивший к тому моменту еще и болгарское гражданство, решил уехать в Южную Корею – в клуб «Пхохан Стилерс».
С лета минувшего года Тащи вновь играет в Германии – за «Эрцгебирге» из Третьей лиги, которая является промежуточным звеном между Второй Бундеслигой и Региональными лигами. А вот за национальную сборную Украины Борис так и не провел ни одного поединка.
Владислав Калитвинцев
|
|
FM2014
|
Что сейчас?
|
Возраст
|
20 лет
|
30 лет
|
Клуб
|
«Динамо»
|
«Александрия»
Владислав Калитвинцев прекрасно известен всем, кто пристально следит за украинской Премьер-лигой. Воспитаннику академии «Динамо», который регулярно привлекался к выступлениям за юношеские и молодежную сборную Украины, посчастливилось провести в первой команде родного клуба 26 матчей, основную часть из которых (20) хавбек сыграл при Сергее Реброве.
Однако в какой-то момент стало понятно, что в «Динамо» в целом не делают ставку на Калитвинцева, как на игрока основного состава, а держаться за место в стане «бело-синих» полузащитник не стал. Весной 2019 года Калитвинцев свободным агентом ушел в «Арсенал-Киев», где неплохо себя зарекомендовал и уже через несколько месяцев стал полноправным футболистом «Десны». В команде из Чернигова Владислав показал, что может быть весьма качественным игроком по меркам УПЛ, и в январе минувшего года хавбек получил приглашение уже от «Александрии», которая собиралась выстраивать весьма амбициозный проект и выделяла на это значительно большие, нежели это было в «Десне», средства.
Увы, но ряд проблем со здоровьем так и не позволили Калитвинцеву показать, пожалуй, даже половину своих реальных возможностей в футболке «Александрии». Ныне Владислав регулярно появляется на поле в составе первой команды и проводит матчи от свистка до свистка, но былую результативность хавбек растерял…
За национальную сборную Украины Владислав Калитвинцев, по состоянию на текущий момент, не провел ни одного матча.
Андрей Близниченко
|
|
FM2014
|
Что сейчас?
|
Возраст
|
18 лет
|
29 лет
|
Клуб
|
«Днепр»
|
«Верес»
Десять лет назад Андрей Близниченко действительно казался футболистом, чей потенциал воистину колоссален. Воспитанник запорожского «Металлурга» в раннем возрасте переехал в «Днепр», где вскоре убедил Хуанде Рамоса в своей состоятельности, и испанский специалист позволил Близниченко в 19 лет 8 месяцев и 12 дней дебютировать на уровне УПЛ, а за четыре месяца до этого – в групповой стадии Лиги Европы.
Однако Мирон Маркевич уже не видел будущего для Близниченко в первой команде «Днепра», в результате чего хавбек стал все реже попадать в заявку днепрян, а в январе 2017-го клуб заработал на продаже Андрея в «Карабюкспор» 300 тысяч евро. В Турции украинский легионер достаточно регулярно выходил на поле, но его команда в целом выглядела достаточно невнятно. Уже в сентябре 2018 года Близниченко ушел из «Карабюкспора» свободным агентом и после полугодичных скитаний оказался в молдавском «Шерифе». С августа 2021 года по начало 2022-го Андрей опять был без клуба, но сумел трудоустроиться в «Ингульце», а в январе 2023-го перешел в «Верес», где имеет регулярную игровую практику, но в этом сезоне пока не выглядит как-то по-особенному на фоне остальных партнеров.
Имея на своем счету по нескольку десятков матчей за юношеские и молодежную сборные Украины, Близниченко так и не провел ни единого поединка за главную команду страны.
Андрей Тотовицкий
|
|
FM2014
|
Что сейчас?
|
Возраст
|
20 лет
|
30 лет
|
Клуб
|
«Шахтер»
|
«Колос»
В детском футболе Тотовицкий успел поиграть за «Динамо», но затем оказался в академии «Шахтера», и в донецком клубе довольно долго предпочитали удерживать хавбека на контракте. Андрей действительно подавал большие надежды, но заиграть в стане «горняков», вытеснив кого-то из дорогостоящих бразильских легионеров, ему было откровенно не по силам.
«Шахтер», чтобы развить лучшие качества Тотовицкого, отдавал хавбека в аренды в «Зарю», «Мариуполь» и бельгийский «Кортрейк», где украинец приобрел первый и пока единственный легионерский опыт в своей карьере. Однако в январе 2020 года «горняки» все-таки решили окончательно расстаться с Тотовицким, отпустив того на полноценный контракт в «Десну». Под руководством Александра Рябоконя хавбек показал, что может быть качественным исполнителем, как минимум по меркам УПЛ, и в январе 2022-го заслужил приглашение и выгодный контракт от «Колоса».
Однако начало полномасштабной фазы российско-украинской войны так и не дало возможности Тотовицкому сыграть за «Колос» в сезоне-2021/22. Вскоре хавбек за 500 тысяч евро был продан обратно в «Шахтер», где еще раз попытались наладить выгодное сотрудничество с Андреем, уже в рамках стратегии тотальной украинизации состава. Но Тотовицкий стал одним из немногих игроков, для которых даже такая возможность проявить себя не стала знаковой.
1 сентября 2023 года Тотовицкий на правах аренды вернулся в «Колос», где его перспективы пока также выглядят весьма туманными. И если в играх за молодежную сборную Украины Андрей является одним из лучших бомбардиров за всю ее историю, то вот в главной команде страны он еще даже так и не дебютировал.
Руслан Малиновский
|
|
FM2014
|
Что сейчас?
|
Возраст
|
20 лет
|
30 лет
|
Клуб
|
«Шахтер»
|
«Дженоа»
Руслан Малиновский стал, пожалуй, единственным футболистом из этого списка, которому удалось реализовать свой потенциал практически на максимум. Что правда, в «Шахтере», где хавбек числился на контракте десять лет назад, талантливому хавбеку шансов проявить себя, как и многим другим тогдашним выпускникам академии, так и не предоставили.
За свою возможность Малиновский ухватился в клубах, куда «Шахтер» отдавал его играть на правах аренды – «Севастополе», «Заре», а затем и «Генке». Несмотря на то, что в Бельгии Руслан практически сразу же получил тяжелейшую травму, этот клуб помог украинцу вылечиться, а впоследствии и выкупил его контракт у «Шахтера» за 2 миллиона евро. Этот поступок был очень дальновидным, так как всего через два года «Генк» продал Малиновского в «Аталанту» уже за 13,6 миллионов евро.
Именно на выступления за «Аталанту» пришелся пик карьеры Малиновского. В 143 поединках за команду из Бергамо Руслан забил 30 мячей и отдал на партнеров 28 результативных передач. В этот же момент Малиновский превратился в ключевого футболиста национальной сборной Украины, но ситуация начала меняться уже в текущем году. Сперва «Аталанта» отдала украинца в аренду «Марселю», который летом активировал опцию выкупа хавбека за 10 миллионов евро, но почти сразу же отправил Руслана обратно в Италию – в аренду в «Дженоа».
У «Дженоа» также есть опция на выкуп Малиновского, но пока украинский хавбек не демонстрирует той игры, которая бы побудила «грифонов» ею воспользоваться. Да и в сборной Украины у Сергея Реброва Руслан пока не выглядит тем, кто способен претендовать на роль «первой скрипки». Хотя всего в активе Малиновского 56 матчей и 7 голов за «сине-желтых», а это показатели, которых не имеют все перечисленные нами в рамках этого материала футболисты вместе взятые.
Богдан Бойчук
|
|
FM2014
|
Что сейчас?
|
Возраст
|
17 лет
|
27 лет
|
Клуб
|
«Металлист»
|
«Черноморец»
Богдан Бойчук прошел через академии донецкого «Олимпика» и харьковского «Металлиста», после чего ярко дебютировал в сборной Украины U-17, отличившись 2 забитыми мячами в 3 поединках. Хорошая результативность на юношеском уровне и привлекла внимание многих скаутов и специалистов к Бойчуку как к потенциальной звезде украинского футбола, но…
В реальности воплотить свой потенциал в успехи на футбольном поле Богдану так и не удалось, причем в этом случае также не обошлось без весьма резонансных карьерных решений. Летом 2016 года Бойчук покинул фактически развалившийся «Металлист», и предпочел уехать в россию, где подписал контракт с «нефтехимиком» из тамошнего первого дивизиона. Возможно, именно это решение стало судьбоносным с точки зрения дальнейшего развития Бойчука. Спустя год Богдан оказался в статусе свободного агента, но достойных вариантов продолжения карьеры у него, по сути, не было. Лишь в апреле 2018-го Бойчук обрел наконец новый клуб – молдавский «Динамо-Авто», а в феврале 2019-го все-таки вернулся в Украину.
С тех пор Бойчук, выступая за «Рух», «Металлист» и «Черноморец», всеми силами пытается доказать, что десять лет назад специалисты не зря относили его к топ-талантам украинского футбола, однако получается это сделать у Богдана с переменным успехом. Нынче ему уже 27 лет, и вряд ли Бойчук когда-либо сыграет хотя бы матч за национальную сборную Украины – то, что в FM2014 являлось для его игрового прототипа задачей из категории «обязательно к выполнению».
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