Малиновский возвращается в Италию. Дженоа – это правильный выбор?

9 января 2023 года французский «Марсель» объявил об аренде из «Аталанты» украинского полузащитника Руслана Малиновского. Изначально в договоре между клубами было прописано условие, при котором провансальцы обязались выкупить хавбека в том случае, если команде удастся сохранить прописку в Лиге 1. Эту задачу «Марсель» без особых проблем решил, и 1 июля Малиновский стал полноправным игроком французской команды, а «Аталанта» получила от продажи украинца 10 миллионов евро.

Однако уже 19 августа «Марсель» и «Дженоа» объявили о договоренности по Малиновскому, согласно которой украинец сезон-2023/24 проведет в Италии на правах аренды, в которой также содержится опция на выкуп, хотя пока неизвестно, окажется ли она активированной.

Почему украинец так быстро перестал являться ценной фигурой в игровом плане для «Марселя», и является ли «Дженоа» для Руслана правильным выбором?

Жертва тренерской рокировки

Появление Малиновского в «Марселе», по слухам, активно лоббировал хорватский специалист Игор Тудор, который в сезоне-2022/23 возглавлял провансальцев. Практически с первых же дней появления украинца на «Оранж Велодроме» главный тренер команды не уставал комплиментарно отзываться о Руслане, причем Тудор не демонстрировал ни капли разочарования даже тогда, когда стало понятно, что с ходу стать ключевой фигурой для «Марселя» у Малиновского не получится.

Чтобы понять, насколько Тудор высоко оценивал способности и потенциал Малиновского, достаточно лишь бегло взглянуть на интервью хорвата, в которых тот упоминал о нашем соотечественнике.

12 января: «Малиновский? Мы счастливы, что он с нами», - заявил Тудор.

15 января: «Руслан провел хороший матч, я доволен его игрой. Конечно, ему нужно время, чтобы понять модель игры новой команды», - сказал хорватский специалист после победы над «Лорьяном» (3:1).

4 мая: «Малиновский провел отличный матч против «Лиона». У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны», - подчеркнул Тудор.

12 мая: «Малиновский действительно много терял мяч во втором тайме матча против «Ланса». Однако в игре с «Лионом» Руслан показал себя хорошо. Малиновский является тем футболистом, которого мы достаточно долго хотели приобрести. Он техничен, у него фантастический настрой и он понимает футбол», - отметил наставник «Марселя».

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Очевидно, что Тудор продолжал бы доверять Малиновскому место на поле, но так случилось, что в концовке сезона хорват выразил желание покинуть свой пост. Несмотря на слухи, Игор так до сих пор нигде и не трудоустроился, а вот на его место в «Марселе» еще в конце июня был назначен испанец Марселино, известный по работе в Ла Лиге с «Севильей», «Вильярреалом», «Валенсией» и «Атлетиком». Примечательно, что «Марсель» стал для 58-летнего Марселино первым заграничным клубом в наставнической карьере – начиная с 1997-го этот специалист непременно тренировал только испанские команды.

И вот Марселино Малиновский как-то сразу пришелся не по душе. Да и в руководстве клуба, по слухам, начали более чем скептически оценивать то, что украинец давал и способен давать команде в дальнейшем. К Руслану появились претензии насчет долгого периода адаптации, да и к физической форме украинца вроде как были определенные вопросы. Неудивительно, что уже в начале августа в СМИ попала информация о желании «Марселя» расстаться с Малиновским – желательно на условиях полноценного трансфера и с возможностью компенсировать все затраченные на выкуп украинца у «Аталанты» инвестиции.

Все иллюзии окончательно развеялись 11 августа, когда Марселино четко заявил – мол, на Малиновского не рассчитываю, он покинет клуб...

Два конкретных маршрута – Турция и Италия

Вариантов продолжения карьеры у Малиновского, по сути, было не так и много. Да, в прессе мелькала информация о мнимом интересе к Руслану со стороны неназванных клубов саудовской Про-лиги и даже английской Премьер-лиги, но конкретика была только от представителей турецкого и итальянского чемпионатов.

В Турции виды на Малиновского имел соперник «Динамо» по раунду плей-офф квалификации Лиги конференций «Бешикташ». «Черные орлы» рассчитывали договориться с «Марселем» об аренде украинца, причем делали вполне конкретное предложение: 1,2 миллиона евро компенсации за сезонную аренду игрока с возможностью потенциального выкупа за 7,5 миллионов евро. Поговаривали, что французский клуб попросил повысить суммы в этой формуле до уровня «2+8», после чего в Стамбуле как-то задумались и притихли.

Собственно, нечто подобное еще раньше проделали боссы «Торино». «Быки» назывались фаворитом за право подписать Малиновского, но как-то странно повели себя в торгах по футболисту. Изначально «Торино» предложил «Марселю» арендовать украинца с опцией выкупа за 10 миллионов евро, но затем неожиданно изменил финансовые условия в сторону ухудшения. На что рассчитывали при таком варианте «быки», сказать сложно, но выглядело все так, словно они решили красиво «слиться», хотя предварительно обо всем договорились с самим Малиновским по условиям личного контракта.

В конце концов, в СМИ просочилась информация о том, что Малиновский рассчитывает перебраться в «Болонью» или «Монцу», но и с этими клубами у «Марселя» переговоры не сложились. А вот «Дженоа» проявил настойчивость, и все же убедил французов отдать им украинца в аренду на сезон с возможностью дальнейшего выкупа за 10 миллионов евро – именно такую сумму потенциальной продажи Руслана в качестве приемлемой для себя о очертили руководители «Марселя».

Откровенно говоря, выбор между Италией и Турцией во многом пролил свет на ближайшие карьерные амбиции Малиновского. Тот факт, что Руслан все-таки не стал настаивать на варианте с «Бешикташем», где теоретически мог бы получить более выгодный контракт, а вернулся в Серию А, свидетельствует о стремлении украинца еще попытаться зацепиться за свой шанс в топовом чемпионате. Уехать зарабатывать на достойную старость – в Турцию, Саудовскую Аравию или США – Малиновский, есть ощущение, еще успеет…

Дженоа всерьез изменился после Шевченко, и летом провел солидную трансферную кампанию

Новая команда Малиновского – «Дженоа» – успела всерьез измениться с тех пор, как ей руководил экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко. В январе 2022 года, после того, как Шева был отправлен в отставку, «грифонов» возглавил немецкий специалист Александер Блессин, который не смог спасти команду от вылета из элитарного дивизиона.

Сезон-2022/23 «Дженоа» под руководством Блессина начала в Серии В, где уже к началу зимы продемонстрировала первые признаки кризиса, вследствие чего руководство, не пожелав ждать чего-то более серьезного, отправило немца в отставку, а на его место поставило экс-форварда сборной Италии Альберто Джилардино. Тот завершил карьеру игрока еще летом 2018 года в «Специи», после чего работал с командами низших итальянских дивизионов, прежде чем летом 2022-го оказаться у руля молодежки «Дженоа».

Джилардино изначально был поставлен исполняющим обязанности главного тренера, но после трех побед в четырех матчах под началом нового коуча, боссы «Дженоа» предложили Альберто полноценный контракт – до лета 2025 года. Стоит отметить, что в Серии В 41-летний наставник «грифонов» продемонстрировал существенную тактическую гибкость: его команда перешла от 4-4-2 и 4-2-3-1 к игре в три центральных защитника (в схемах 3-5-2 или 5-3-2), а сам Джилардино получил немало хвалебных откликов о проделанной работы от экспертов и аналитиков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардино

Неудивительно, что после выполнения задачи по возвращению в Серию А, которую «Дженоа» успешно решил, финишировав на второй строчке в Серии В, боссы «грифонов» решились пойти на весьма активную работу на трансферном рынке – все, чтобы реально усилить команду и максимально удовлетворить амбиции главного тренера, заслужившего поощрение за свои труды.

В частности, нынешним летом «Дженоа» уже успел подписать форварда аргентинского «Тигре» Матео Ретеги (12 млн евро), центрбека «Ювентуса» Раду Дрэгушина (он провел сезон-2022/23 в стане «грифонов» на правах аренды, после чего был выкуплен за 5,5 млн евро), голкипера «Лейпцига» Хосепа Мартинеса (сезон-2022/23 сыграл за «Дженоа» на правах аренды, а затем его выкупили за 3,5 млн евро), форварда «Рединга» Джордже Пушкаша (также был выкуплен после сезонной аренды – за 3 млн евро) и атакующего полузащитника «Венеции» Маттиа Араму (и его «грифоны» выкупили у прежнего клуба после сезонной аренды – за 2,5 млн евро).

Кроме того, «Дженоа» за 100 тысяч евро вернул из «Пескары» своего воспитанника вратаря Даниэле Соммариву, на правах свободных агентов оформил подписания фулбека Аарона Мартина, опорника Кевина Стротмана (его арендовали летом 2022-го, а спустя год подписали без компенсации, в связи с окончанием контракта с «Марселем») и голкипера Николу Леали.

А еще «грифоны» арендовали не только Малиновского, но и Жуниора Мессиаса (у «Милана», причем заплатили за годичный займ «россонери» 1,5 миллиона евро), Кони Де Винтера (из «Ювентуса», причем с обязательством выкупа при выполнении определенных условий) и Мортена Торсбю (из немецкого «Униона», причем также с обязательством выкупа).

Учитывая то, что в составе «Дженоа» уже были весьма известные личности как Милан Бадель (экс-футболист «Гамбурга», «Фиорентины» и «Лацио») и Альберт Гудмундссон (экс-игрок АЗ, в рядах которого неплохо проявлял себя в Эредивизи), летнее усиление-2023 выглядит как весьма амбициозный шаг руководства «грифонов» как минимум к тому, чтобы решить задачу минимум по сохранению прописку в элите в сезоне-2023/24, с прицелом на существенный прогресс через год.

К слову, стоит обратить внимание, что этим летом «Дженоа» оформил полноценный выкуп целого ряда ранее арендованных у других клубов игроков – того же Дрэгушану, Мартинеса, Пушкаша, Араму, и это позитивный сигнал для Малиновского.

Малиновскому есть над чем поработать в Серии А, его переезд в Лигу 1 реально оказался провальным

Также позитивным сигналом для Малиновского является и само по себе возвращение в итальянскую Серию А, где Руслан уже доказал свой класс в «Аталанте».

Надо признать, что переезд в «Марсель» оказался реально провальным для Руслана, однако причины этого сейчас не являются настолько важными, как возможность для украинца на новом месте вернуться к лучшим своим образцам выступлений. В Серии В Альберто Джилардино делал ставку на контроль мяча своей командой (в среднем этот показатель у «грифонов» в сезоне-2022/23 составил 57%), а также на достаточно высокую интенсивность движения мяча между футболистами команды посредством паса (в «Марселе» Малиновский полноценно так и не вписался в командные построения). Это дает надежду, что в «Дженоа» Руслан сможет оказаться не только востребованным у главного тренера, но и полезным для всей команды с точки зрения итоговых результатов.

А качественные выступления и улучшения игровых показателей Малиновского – это в потенциале еще и огромный плюс для сборной Украины, у которой впереди, среди прочего, два ключевых матча против национальной команды Италии в рамках отбора на Евро-2024 (12 сентября и 20 ноября). Как говорится, все сошлось воедино для Руслана с ключевой задачей – еще раз покорить футбольные Апеннины!