ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Дженоа

«Дженоа» официально сообщила о подписании украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.

Ранее СМИ сообщали о том, что выкуп Малиновского обойдется «Дженоа» в 10 миллионов евро.

Хавбек сборной Украины возвращается в Серию А всего спустя полгода после перехода из «Аталанты» в «Марсель». Цвета бергамского клуба Малиновский защищал с лета 2019 года. Суммарно провел в Серии А 23 гола в 115 матчах и стал лучшим ассистентом лиги сезона 2020/2021.

«Дженоа» вернулась в Серию А после годичного перерыва. Уже сегодня команда Альберто Джилардино начнет новый сезон домашним матчем против «Фиорентины», начало – в 21:45 по Киеву.

📝 Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 04/05/1993, arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Benvenuto Ruslan! 🔴🔵 pic.twitter.com/QoORCvvsQb — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 19, 2023