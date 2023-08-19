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Италия
19 августа 2023, 14:24 | Обновлено 19 августа 2023, 14:34
3108
12

ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Дженоа

Украинец возвращается в Серию А

19 августа 2023, 14:24 | Обновлено 19 августа 2023, 14:34
3108
12
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Дженоа
ФК Дженоа. Руслан Малиновский

«Дженоа» официально сообщила о подписании украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.

Ранее СМИ сообщали о том, что выкуп Малиновского обойдется «Дженоа» в 10 миллионов евро.

Хавбек сборной Украины возвращается в Серию А всего спустя полгода после перехода из «Аталанты» в «Марсель». Цвета бергамского клуба Малиновский защищал с лета 2019 года. Суммарно провел в Серии А 23 гола в 115 матчах и стал лучшим ассистентом лиги сезона 2020/2021.

«Дженоа» вернулась в Серию А после годичного перерыва. Уже сегодня команда Альберто Джилардино начнет новый сезон домашним матчем против «Фиорентины», начало – в 21:45 по Киеву.

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Дженоа Марсель Руслан Малиновский аренда игрока трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник ФК Дженоа
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Комментарии 12
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Nordenus
Малина уже не может проводить полные матчи, второй тайм уже не тянет. Также, частые потери мяча на поле. Как то он быстро сдулся, хотя ему только 30 исполнилось... лучшие года уже позади
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-1
tato88
Це сходинка вниз, шкода. Сподіваюсь буде мати постійну ігрову практику і все у нього буде виходити, збірній Руслан ще знадобиться!
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-1
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kluchka_vova
скоро в шахтар....
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-3
anacreon
Сумно це все. З Марселя, який змагався за титул минулого року і мав грати в ЛЧ в цьому - в команду Серії Б, яка тільки звідти вилізла. І завдання якої - не вилетіти знову.Отак і став Малиновський зіркою, яка не відбулася. 30 років і тепер вже доводиться йти аби де взяли.Ще повезло, що не якась Туреччина, а Італія. Куди Малиновський напевно з радістю і повернувся. Але блін - ну хоч би вже якесь Торіно чи Болонья, яке біля 10 сходинки вертиться. Але не це Дженоа, які ми ненавидимо з часів, коли вони так негарно з Шевою повелися. Тепер знову вболівати.
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-3
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