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Франция
11 августа 2023, 16:43 | Обновлено 11 августа 2023, 16:51
399
0

Тренер Марселя: «На Малиновского не рассчитываем»

Марселино – о перспективах украинца

11 августа 2023, 16:43 | Обновлено 11 августа 2023, 16:51
399
0
Тренер Марселя: «На Малиновского не рассчитываем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер французского «Марселя» Марселино рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча 1-го тура нового чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится в субботу, 12 августа. Среди прочего, специалист коснулся готовности украинца Руслана Малиновского помочь партнерам.

«Дженгиз Ундер не тренировался из-за физической проблемы. Что касается Руслана Малиновского, то на него не расчитываем, так как он может покинет клуб», – заявил Марселино.

Ранее президент итальянского «Торино» признался, что Малиновский не входит в шорт-лист команды клуба для усиления состава.

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Марселино Гарсия Тораль Марсель Руслан Малиновский чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник ФК Марсель
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