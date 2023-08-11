Тренер Марселя: «На Малиновского не рассчитываем»

Главный тренер французского «Марселя» Марселино рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча 1-го тура нового чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится в субботу, 12 августа. Среди прочего, специалист коснулся готовности украинца Руслана Малиновского помочь партнерам.

«Дженгиз Ундер не тренировался из-за физической проблемы. Что касается Руслана Малиновского, то на него не расчитываем, так как он может покинет клуб», – заявил Марселино.

Ранее президент итальянского «Торино» признался, что Малиновский не входит в шорт-лист команды клуба для усиления состава.