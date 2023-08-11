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Италия
11 августа 2023, 02:55 | Обновлено 11 августа 2023, 03:04
62
0

Президент Торино: «Могу гарантировать, что Малиновского нет в нашем списке»

Урбано Кайро – об интересе к украинскому полузащитннику

11 августа 2023, 02:55 | Обновлено 11 августа 2023, 03:04
62
0
Президент Торино: «Могу гарантировать, что Малиновского нет в нашем списке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Президент итальянского клуба «Торино» Урбано Кайро признался, что в шорт-листе «быков» на усиление состава команды нет украинского полузащитника Руслана Малиновского, который в последние полгода выступал за французский «Марсель».

«Я не знаю, как зародились слухи о Руслане Малиновском. Могу гарантировать, что его нет в нашем списке. Мы никогда не вели переговоры с «Марселем» о его подписании», – цитирует Кайро итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, будто переговоры о трансфере Малиновского из «Марселя» в «Торино» зашли в тупик и Руслан вскоре может стать игроком турецкого «Бешикташа».

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Торино Руслан Малиновский трансферы трансферы Серии A Марсель
Источник Фабрицио Романо
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