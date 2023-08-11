Президент Торино: «Могу гарантировать, что Малиновского нет в нашем списке»
Урбано Кайро – об интересе к украинскому полузащитннику
Президент итальянского клуба «Торино» Урбано Кайро признался, что в шорт-листе «быков» на усиление состава команды нет украинского полузащитника Руслана Малиновского, который в последние полгода выступал за французский «Марсель».
«Я не знаю, как зародились слухи о Руслане Малиновском. Могу гарантировать, что его нет в нашем списке. Мы никогда не вели переговоры с «Марселем» о его подписании», – цитирует Кайро итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, будто переговоры о трансфере Малиновского из «Марселя» в «Торино» зашли в тупик и Руслан вскоре может стать игроком турецкого «Бешикташа».
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