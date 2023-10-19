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  4. Тренер Брентфорда: «Дебют Ярмолюка в АПЛ уже близок»
Англия
19 октября 2023, 13:37 |
521
0

Тренер Брентфорда: «Дебют Ярмолюка в АПЛ уже близок»

Томас Франк – об украинском полузащитнике команды

19 октября 2023, 13:37 |
521
0
Тренер Брентфорда: «Дебют Ярмолюка в АПЛ уже близок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил, что украинский полузащитник команды Егор Ярмолюк может дебютировать в АПЛ уже в ближайшее время:

«Его дебют уже близок. Он был полностью здоров, когда мы начала предсезонку, но еще работал над тем, чтобы успевать за ритмом и принимать решения естественным образом. Я увидел в его игре много положительных действий, он привлек мое внимание.

Он – 8-й номер. Он хорошо прессингует и даже немного кусается, его технические способности хороши с точки зрения пасов. Он мне нравится. В Нескольких матчах я думал над тем, чтобы выпустить его на замену, но по тем или иным причинам это не произошло».

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Брентфорд Егор Ярмолюк Томас Франк
Источник The Athletic
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