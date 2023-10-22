Самый молодой. Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, выступавшим в АПЛ
Украинский хавбек вышел на замену за «Брентфорд» на 76-й минуте
Украинский легионер Егор Ярмолюк сыграл дебютный матч в АПЛ за «Брентфорд», это произошло в игре 9-го тура АПЛ против «Бернли».
Украинский хавбек вышел на поле на 76-й минуте и нанес один удар по воротам, поучаствовав в разгромной победе пчел (3:0).
Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, который выступал в АПЛ, причем самым молодым на момент дебюта (19 лет, 7 месяцев, 21 день).
Сейчас в АПЛ играют 5 игроков, что является рекордом: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Егор Ярмолюк (Брентфорд).
Украинские футболисты в АПЛ
- Александр Зинченко (Ман Сити, Арсенал) – 111 матчей (1+9)
- Олег Лужный (Арсенал) – 81 матч (0+5)
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66 матчей (8+3)
- Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 59 матчей (10+5)
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 52 матча (1+0)
- Андрей Шевченко (Челси) – 48 матчей (9+7)
- Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27 матчей (5+3)
- Михаил Мудрик (Челси) – 23 матча (2+2)
- Илья Забарный (Борнмут) – 14 матчей (0+0)
- Александр Евтушок (Ковентри) – 3 матча (0+0)
- Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 1 матч (0+0)
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