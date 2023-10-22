Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый молодой. Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, выступавшим в АПЛ
Англия
22 октября 2023, 07:23 | Обновлено 22 октября 2023, 07:47
713
1

Самый молодой. Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, выступавшим в АПЛ

Украинский хавбек вышел на замену за «Брентфорд» на 76-й минуте

22 октября 2023, 07:23 | Обновлено 22 октября 2023, 07:47
713
1
Самый молодой. Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, выступавшим в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский легионер Егор Ярмолюк сыграл дебютный матч в АПЛ за «Брентфорд», это произошло в игре 9-го тура АПЛ против «Бернли».

Украинский хавбек вышел на поле на 76-й минуте и нанес один удар по воротам, поучаствовав в разгромной победе пчел (3:0).

Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, который выступал в АПЛ, причем самым молодым на момент дебюта (19 лет, 7 месяцев, 21 день).

Сейчас в АПЛ играют 5 игроков, что является рекордом: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Егор Ярмолюк (Брентфорд).

Украинские футболисты в АПЛ

  • Александр Зинченко (Ман Сити, Арсенал) – 111 матчей (1+9)
  • Олег Лужный (Арсенал) – 81 матч (0+5)
  • Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66 матчей (8+3)
  • Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 59 матчей (10+5)
  • Виталий Миколенко (Эвертон) – 52 матча (1+0)
  • Андрей Шевченко (Челси) – 48 матчей (9+7)
  • Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27 матчей (5+3)
  • Михаил Мудрик (Челси) – 23 матча (2+2)
  • Илья Забарный (Борнмут) – 14 матчей (0+0)
  • Александр Евтушок (Ковентри) – 3 матча (0+0)
  • Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 1 матч (0+0)
По теме:
Коул ПАЛМЕР: «Если Мудрик так и планировал бить – отдаю ему должное»
ПОЧЕТТИНО: «Челси потерял два очка, я разочарован»
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
чемпионат Англии по футболу Брентфорд дебют Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк статистика Александр Зинченко Олег Лужный Андрей Шевченко Сергей Ребров Андрей Воронин Андрей Ярмоленко Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный Александр Евтушок
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Футбол | 21 октября 2023, 10:00 20
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца

Спортивный директор «канониров» является одним из главных творцов последних успехов клуба

РОТАНЬ: «Александрия учится с помощью поражений»
Футбол | 22 октября 2023, 03:56 0
РОТАНЬ: «Александрия учится с помощью поражений»
РОТАНЬ: «Александрия учится с помощью поражений»

Очередная неудача тренера-олимпийца и его команды

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Футбол | 21.10.2023, 21:01
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
MMA | 21.10.2023, 21:25
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
Футбол | 21.10.2023, 23:59
Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Запасних українців в АПЛ більш не залишилось)
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 42
Футбол
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
21.10.2023, 04:20 19
Теннис
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
20.10.2023, 22:09 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем