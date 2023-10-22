Самый молодой. Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, выступавшим в АПЛ

Украинский легионер Егор Ярмолюк сыграл дебютный матч в АПЛ за «Брентфорд», это произошло в игре 9-го тура АПЛ против «Бернли».

Украинский хавбек вышел на поле на 76-й минуте и нанес один удар по воротам, поучаствовав в разгромной победе пчел (3:0).

Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, который выступал в АПЛ, причем самым молодым на момент дебюта (19 лет, 7 месяцев, 21 день).

Сейчас в АПЛ играют 5 игроков, что является рекордом: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Егор Ярмолюк (Брентфорд).

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