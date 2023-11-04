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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:04
5477
12

Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова

«Горняки» хотят получить за центрального полузащитника солидную сумму отступных

04 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:04
5477
12
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

Итальянский «Ювентус» продолжает интересоваться услугами 21-летнего центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

По информации газеты Corriere dello Sport, в сферу интересов «старой синьоры» сейчас, помимо Судакова, входят еще два игрока – 28-летний Пьер-Эмиль Хойбьерг из «Тоттенхэма», а также 22-летний Хефрен Тюрам из «Ниццы», являющийся сыном легендарного экс-бека сборной Франции и «Ювентуса» Лилиана Тюрама.

За Хойбьерга и Тюрама их клубы хотят получить не менее 30 миллионов евро, в то время как за Судакова «Шахтер» запрашивает минимум 40 миллионов.

Контракт Судакова с «Шахтером» рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Пьер-Эмиль Хойбьерг Хефрен Тюрам Ницца Тоттенхэм трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 12
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Владислав Рейский
как для них то еще скромно, думал будет 70 
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+5
Александр Марков
Для Ювентуса и 40 хватит чтобы отпугнуть а для АПЛ 70 будет цена
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0
FootFun1
Цілком адекватна сума за молодого талановитого гравця
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0
Gargantua
вполне адекватно 30-40 млн. 
из АПЛ найдутся покупатели.
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0
nicksaf
а чего не сто? это ж какой игрок!
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0
Показать Скрыть 2 ответа
23
Тюрам порадував, навряд чи піде в серію б
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0
Дані Рохас
Юве не потянет
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0
Strannik
Нормальная цена.
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-1
Vitason
Никуда Шахтер его не отпустит, будет  как Матвиенко,не дадут за него столько сколько хочет Шахтер,а хочет ,он всегда не мало,если Судаков улучшит свою игру захотят 50-60,так что будет он сидеть в Шахтере и получать хорошую сумму все будет хорошо!!
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-2
umnuy2
сорокет нормалёк-чел в порядке
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-2
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