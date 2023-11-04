Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова

Итальянский «Ювентус» продолжает интересоваться услугами 21-летнего центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

По информации газеты Corriere dello Sport, в сферу интересов «старой синьоры» сейчас, помимо Судакова, входят еще два игрока – 28-летний Пьер-Эмиль Хойбьерг из «Тоттенхэма», а также 22-летний Хефрен Тюрам из «Ниццы», являющийся сыном легендарного экс-бека сборной Франции и «Ювентуса» Лилиана Тюрама.

За Хойбьерга и Тюрама их клубы хотят получить не менее 30 миллионов евро, в то время как за Судакова «Шахтер» запрашивает минимум 40 миллионов.

Контракт Судакова с «Шахтером» рассчитан до 30 июня 2028 года.