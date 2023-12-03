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Чемпионат Украины
Минай
03.12.2023 13:00 – Матч прерван, 2’ 0 : 0
Динамо Киев
Матч прерван на 2-й минуте из-за воздушной тревоги. Доигрывание пройдет в другой день
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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 14:58 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:21
12449
182

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена

Пришлось перенести на 2024 год

03 декабря 2023, 14:58 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:21
12449
182
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
ФК Динамо Киев

На УПЛ ТВ сообщили о том, что матч чемпионата Украины между Минаем и Динамо сегодня доигран не будет. Команды успели сыграть чуть больше одной минуты.

Причиной переноса является долгая воздушная тревога из-за взлета российского самолета. При этом не успела завершиться одна тревога, как началась другая.

На стадионе Миная нет освещения, поэтому делегат матча после совещания с командами принял решение об остановке матча и его переносе, скорее всего, на весеннюю часть сезона. Календарь киевлян не позволяет им доиграть в декабре.

Игроки Динамо уже покинули стадион.

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Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Минай - Динамо Динамо Киев Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига перенос матчей воздушная тревога прерванные матчи
Источник Sport.ua
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Комментарии 182
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Darkness1984
Команда вищої ліги і без світла на стадіоні.. як допустили стадіон до УПЛ?
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+23
NoMad
Сраний колхоз. Свiтла немає, поле очистити не можуть... 
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+17
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pricolist
Тут повинна бути технічна поразка Минаю. Як взагалі такий клуб може представляти УПЛ, якщо в них відсутня банальна інфраструктура 
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+15
FunnyCat_____
что это за цирк со стадионом без освещения в УПЛ?
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+13
FunnyCat_____
я ж говорил что эта насадка на швабру скажет что это ДК подняло руснявый самолет 
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+11
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Remark
"Причиною є тривала тривога!"
Що!? Ахаха)))
Були тривоги і більші, але нічого не переносилось. Це типу якось захотіли відволікти від головної причини - проблеми зі світлом?
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+11
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Олександр
Если бы подобное произошло с шахтером 100 процентов поразка миная .Причин можно найти миллион .Раздевалки холодные игроки уже начали чихать.поле остыло как камень .нет света и шахтер спокойно едет домой с 3 мя очками 
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+10
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Forwardd111
Як стадіон проходив атестацію?
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+10
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APL
А хто буде платити за бенкет, там білети суддям, переїзд ДК, телеканалу СПОРТ, та іншим які були задіяні. Надіюсь УПЛ, яка дозволила проводити матчі на такому стадіоні
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+10
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Phantom
Це що за фигня? Тривога закінчилась 46 хв тому, виходьте і грайте як це роблять всі команди. Ні, технарь Минаю, який за такий довгий термін не зміг зробити освітлення, на Закарпатті тривога лунає максимум три рази на тиждень, коли вилітає Міг, все.... Скільки вже років цьому стадіону? Посміховисько якесь
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+9
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DK1961
О, инфузория свои две копейки вставила! На своем обычном жаргоне, со словесным набором (ограниченным) Эллочки-людоедки. Сидит в своей канализации под площадью (ублюдка) ленина в "столице днр" и строчит свое...в инет. У него свет то там есть?
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+9
ROBOCOP
Аааа,так у Миная нет освещения! Ну так это технарь,ребята! Как вы вообще на сезон без освещения заявились?
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+8
FunnyCat_____
все ж понимают, будь на месте ДК шахтер, уже бы завтра Минаю засчитали тех поражение 
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+8
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mastorent
минай это откуда вообще? понабирают колхозников в премьер лигу. потом удивляемся.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Як можна допускати стадіон, на якому немає освітлення і де чистять газон від снігу п'ять лопат?
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+8
FunnyCat_____
прод*рявленный снова прием таблеток пропустил, говорит ДК миг кацапский подняло и освещение сломало на стадионе Миная, лишь бы не играть 
 ловите наркомана вообщем 
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
Istm
в задачі питання - як команду з таким стадіоном допустили в УПЛ.стадіон із освітленням є вимогою.
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+7
Андрей Залищук
триздець, цигани срані не можуть ніяк налаштувати свій стадіон в належний стан
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+7
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Олександр
Свет этотответственность хозяев поля .Они ищут стадион где должно быть освещение потому что тревога для Украины это обычное явление .Надеятьсячто ее не будет глупо .это халатность принимающей стороны 
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+6
Sheva19
Интересно даже наверное в чемпеоншипе таких стадионов нет я уже молчу про чемпионат Африки 
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+6
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