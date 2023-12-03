ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
Пришлось перенести на 2024 год
На УПЛ ТВ сообщили о том, что матч чемпионата Украины между Минаем и Динамо сегодня доигран не будет. Команды успели сыграть чуть больше одной минуты.
Причиной переноса является долгая воздушная тревога из-за взлета российского самолета. При этом не успела завершиться одна тревога, как началась другая.
На стадионе Миная нет освещения, поэтому делегат матча после совещания с командами принял решение об остановке матча и его переносе, скорее всего, на весеннюю часть сезона. Календарь киевлян не позволяет им доиграть в декабре.
Игроки Динамо уже покинули стадион.
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Що!? Ахаха)))
Були тривоги і більші, але нічого не переносилось. Це типу якось захотіли відволікти від головної причини - проблеми зі світлом?
ловите наркомана вообщем