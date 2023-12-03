ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена

На УПЛ ТВ сообщили о том, что матч чемпионата Украины между Минаем и Динамо сегодня доигран не будет. Команды успели сыграть чуть больше одной минуты.

Причиной переноса является долгая воздушная тревога из-за взлета российского самолета. При этом не успела завершиться одна тревога, как началась другая.

На стадионе Миная нет освещения, поэтому делегат матча после совещания с командами принял решение об остановке матча и его переносе, скорее всего, на весеннюю часть сезона. Календарь киевлян не позволяет им доиграть в декабре.

Игроки Динамо уже покинули стадион.