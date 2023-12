Зинченко заявлен в стартовом составе на матч с Вулверхэмптоном

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

С первых минут на поле в составе лондонского клуба появится 26-летний защитник Александр Зинченко.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ One change from Wednesday night - Trossard comes in for Havertz COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/68quVtkgXw

4️⃣ Four changes from #FULWOL

➡️ Dawson, H. Bueno, Doyle & Traore into the XI

💥 Hwang and Cunha lead the line



How we line-up to face @Arsenal.



🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/4ZSeJ7yjzG