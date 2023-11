Обошлось. Андре Онана избежал серьезной травмы и уже тренируется с МЮ

Камерунский вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана избежал серьезной травмы в матче за сборную Камеруна, сообщает Фабрицио Романо.

С 27-летним голкипером все в порядке, он уже тренируется с командой. Источник отмечает, что Андре сможет помочь «красным дьяволам» в следующем матче против «Эвертона», который состоится 26 ноября в 18:30.

В этом сезоне Андре Онана провел 18 матчей за «Манчестер Юнайтед», пропустив 30 голов. Лишь в 6 встречах камерунцу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

