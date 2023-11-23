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  4. Обошлось. Андре Онана избежал серьезной травмы и уже тренируется с МЮ
Англия
23 ноября 2023, 12:33 |
52
0

Обошлось. Андре Онана избежал серьезной травмы и уже тренируется с МЮ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» сможет сыграть в следующем матче

23 ноября 2023, 12:33 |
52
0
Обошлось. Андре Онана избежал серьезной травмы и уже тренируется с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Камерунский вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана избежал серьезной травмы в матче за сборную Камеруна, сообщает Фабрицио Романо.

С 27-летним голкипером все в порядке, он уже тренируется с командой. Источник отмечает, что Андре сможет помочь «красным дьяволам» в следующем матче против «Эвертона», который состоится 26 ноября в 18:30.

В этом сезоне Андре Онана провел 18 матчей за «Манчестер Юнайтед», пропустив 30 голов. Лишь в 6 встречах камерунцу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Андре Онана Манчестер Юнайтед Эвертон Эвертон - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма тренировка сборная Камеруна по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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