Источник: Хулен Лопетеги откажется возглавлять Аль-Иттихад

Испанский футбольный тренер Хулен Лопетеги не согласится возглавить саудовской «Аль-Иттихад», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Дело в том, что 57-летний специалист сейчас сфокусирован на том, чтобы найти работу в Английской Премьер-лиге. Напомним, летом его перед самым стартом сезона уволили из «Вулверхэмптона» из-за конфликта с руководством клуба.

Ранее «Аль-Иттихад» объявил об увольнении бывшего тренера «Вулвз» Нуну Эшпириту Санту. Интересно, что причиной отставки также стал конфликт, но не с руководством, а с футболистом – Каримом Бензема.

