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02 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 02 ноября 2023, 07:24
644
0

Успехи Днепра-1, Черноморца, фиаско Арсенала, ассисты Довбика, Малиновского

Главные новости за 1 ноября на Sport.ua

02 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 02 ноября 2023, 07:24
644
0
Успехи Днепра-1, Черноморца, фиаско Арсенала, ассисты Довбика, Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко, Фабиу Виейра, Кай Хаверц

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1 ноября.

1. Днепряне врываются в тройку. Днепр-1 уверенно обыграл Рух во Львове
Команда Юрия Максимова продолжила набирать обороты под занавес первого круга

2. Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Одесский коллектив впервые за 10 лет сыграет в полуфинале кубкового турнира

3. Получилась только первая четверть. Прометей уступил Парижу
В пятом туре Еврокубка слобожанская команда програла лидеру

4F. Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Ига в двух сетах выиграла у Коко во 2-м туре группы «Четумаль»

4Б. Вондроушова вылетела с WTA Finals? Жабер отомстила за финал Уимблдона 2023
Онс выиграла первый матч на Итоговом турнире WTA 2023

5А. ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
Команда Мичела минимально обыграла «Сан-Роке»

5Б. ВИДЕО. 41 матч Кубка Испании! 12 голов Бетиса и Хетафе, победа Жироны
1 ноября состоялись матчи 1/64 финала турнира

6А. Суперассист Малиновского пяткой вывел Дженоа в 1/8 финала Кубка Италии
Команда с украинцем обыграла ФК «Реджана» со счетом 2:1

6Б. ВИДЕО. Матч Пармы на 6 голов, джокер Лападула, успех Малиновского и Дженоа
1 ноября состоялись 3 матча 1/16 финала турнира

7. Бавария выбыла из Кубка Германии, сенсационно уступив клубу 3-го дивизиона
Мюнхенский гранд в гостях проиграл матч 1/16 финала «Саарбрюкену» – 1:2

8А. Арсенал с Зинченко попрощались с Кубком английской лиги
«Канониры» проиграли «Вест Хэму» и выбыли из розыгрыша

8Б. Эвертон с Миколенко одолел Бернли, Забарный не спас Борнмут от поражения
Состоялось два поединка 1/8 финала Кубка английской лиги

8В. Челси без Мудрика обыграл Блэкберн и вышел в четвертьфинал Кубка лиги
Голами у «синих» отметились Бенуа Бедьяшиль и Рахим Стерлинг

8Г. Падение продолжается. Манчестер Юнайтед дома позорно проиграл Ньюкаслу
«Сороки» выиграли 3:0

8Д. Соперники для Мудрика и Миколенко. Жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги
Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги

9. Источник: бой Усик – Фьюри получит новую дату в 2024 году
В декабре бой не ждать

10А. Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси
Не стоит считать, что в Англии не может происходить чего-то более странного, чем мы привыкли в УПЛ

10Б. «Он станет величайшим». Как Роналдиньо помогал Месси делать первые шаги
The Athletic – об истории дружбы двух легенд из разных поколений

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Источник Sport.ua
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