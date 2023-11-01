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Италия
01 ноября 2023, 18:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:54
1536
0

Суперассист Малиновского пяткой вывел Дженоа в 1/8 финала Кубка Италии

Команда с украинцем обыграла ФК «Реджана» со счетом 2:1

01 ноября 2023, 18:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:54
1536
0
Суперассист Малиновского пяткой вывел Дженоа в 1/8 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

1 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между командами «Дженоа» и «Реджана». Основное время игры завершилась со счетом 1:1, а в экстратаймах хозяева вырвали победу, забив на 99-й минуте.

Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только после завершения основных 90 минут.

На 97-й Руслан заменил Пабло Гальдамеса, а уже на 99-й отдал суперассист пяткой на Альберта Гудмундссона.

Для Руслана это второе голевое действия за «Дженоа». В матче 10-го тура Серии А Малиновский отметился голевой передачей в поединке против «Салернитаны».

В 1/8 финала Кубка Италии «Дженоа» сыграет против «Лацио».

Кубок Италии. 1/16 финала. 1 ноября

Дженоа – Реджана – 2:1

Голы: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела Джаманка, 37

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Руслан Малиновский Дженоа Кубок Италии по футболу Альберт Гудмундссон
Источник Sport.ua
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