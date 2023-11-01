Суперассист Малиновского пяткой вывел Дженоа в 1/8 финала Кубка Италии
Команда с украинцем обыграла ФК «Реджана» со счетом 2:1
1 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между командами «Дженоа» и «Реджана». Основное время игры завершилась со счетом 1:1, а в экстратаймах хозяева вырвали победу, забив на 99-й минуте.
Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только после завершения основных 90 минут.
На 97-й Руслан заменил Пабло Гальдамеса, а уже на 99-й отдал суперассист пяткой на Альберта Гудмундссона.
Для Руслана это второе голевое действия за «Дженоа». В матче 10-го тура Серии А Малиновский отметился голевой передачей в поединке против «Салернитаны».
В 1/8 финала Кубка Италии «Дженоа» сыграет против «Лацио».
Кубок Италии. 1/16 финала. 1 ноября
Дженоа – Реджана – 2:1
Голы: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела Джаманка, 37
✅ Passiamo il turno! 🇮🇹— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2023
🔜 Agli ottavi di Coppa Italia il Grifone sfiderà la Lazio
⏹️ FT: #GenoaReggiana 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/dApeCmajQi
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