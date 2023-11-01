Италия01 ноября 2023, 18:24 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:25
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ВИДЕО. Малиновский сделал ассист спустя 2 минуты после выхода на замену
Украинец удачно вошел в игру в матче Кубка Италии
01 ноября 2023, 18:24 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:25
2569
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Сегодня «Дженоа» Руслана Малиновского в матче Кубка Италии играет с «Реджаной». Сам украинец остался в запасе своей команды.
Однако матч перешел в овертайм, и на 97-й минуте Малиновский вышел на замену вместо Пабло Гальдамеса при счете 1:1. И уже спустя две минуты украинец отличился голевой передачей на Альберта Гудмундссона.
Для Малиновского это второй ассист в 9 матчах за «Дженоа», голов украинец в новом клубе пока что не забивал.
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