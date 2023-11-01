ВИДЕО. Малиновский сделал ассист спустя 2 минуты после выхода на замену

Сегодня «Дженоа» Руслана Малиновского в матче Кубка Италии играет с «Реджаной». Сам украинец остался в запасе своей команды.

Однако матч перешел в овертайм, и на 97-й минуте Малиновский вышел на замену вместо Пабло Гальдамеса при счете 1:1. И уже спустя две минуты украинец отличился голевой передачей на Альберта Гудмундссона.

Для Малиновского это второй ассист в 9 матчах за «Дженоа», голов украинец в новом клубе пока что не забивал.

ВИДЕО АССИСТА МАЛИНОВСКОГО