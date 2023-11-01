Малиновский – на замене. Стартовый состав Дженоа на матч кубка с Реджаной
Начало матча – в 16:00
Сегодня, 1 ноября, «Дженоа» на домашнем стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в матче 1/16 финала Кубка Италии примет «Реджану», которая выступает в Серии Б. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в заявку из 24 игроков, которые смогут принять участие в матче, но поединок начнет на скамейке запасных.
Стартовый состав «Дженоа»: Леали, Бани, Вольякко, Маттурро, Де Винтер, Торсби, Стротман, Кутлу, Хапс, Галдамес, Пушкаш.
⤵️ STARTING XI #GenoaReggiana pic.twitter.com/ijdFwOm4RW— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2023
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