Падение продолжается. Манчестер Юнайтед дома позорно проиграл Ньюкаслу
«Сороки» выиграли 3:0
1 ноября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.
На «Олд-Траффорд» состоялся римейк финала прошлогоднего розыгрыша турнира между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». На этот раз верх взяли гости, разбившие «красных дьяволов» со счетом 3:0. За «сорок» сегодня забивали Альмирон, Льюис Голл и Джо Виллок.
«МЮ» проиграл два подряд домашних поединка со счетом 0:3. Ранее «красные» уступили «Манчестер Сити».
Кубок английской лиги, 1/8 финала. 1 ноября.
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3
Голы: Альмирон, 28, Голл, 36, Виллок, 60.
Defeat in the #CarabaoCup.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 1, 2023
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