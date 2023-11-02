Падение продолжается. Манчестер Юнайтед дома позорно проиграл Ньюкаслу

1 ноября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

На «Олд-Траффорд» состоялся римейк финала прошлогоднего розыгрыша турнира между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». На этот раз верх взяли гости, разбившие «красных дьяволов» со счетом 3:0. За «сорок» сегодня забивали Альмирон, Льюис Голл и Джо Виллок.

«МЮ» проиграл два подряд домашних поединка со счетом 0:3. Ранее «красные» уступили «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги, 1/8 финала. 1 ноября.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3

Голы: Альмирон, 28, Голл, 36, Виллок, 60.