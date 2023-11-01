1 ноября на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка намечен на 22:15 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Клуб после ухода сэра Алекса Фергюсона не просто утратил немалую часть своего могущества - красные дьяволы не способны хотя бы 2 сезона кряду провести на высоком уровне. Вроде бы тен Хаг неплохо, хотя и не без вопросов, начинал на Туманном Альбионе: вышел в 2 кубковых финала, 1 из которых выиграл, закончил розыгрыш АПЛ 2022/2023 на 3-м месте. Но Эрик в новом розыгрыше со своими подопечными скорее разочаровывает. Особенно в Лиге чемпионов, где английский гранд проиграл сначала Баварии на выезде, а потом и Галатасараю дома. Даже Копенгаген в горловом поединке обыграли натужно, с единственным голом Магуайра и отраженным Онаной пенальти. На внутренней арене чередовались выигранные поединки и неудачи. В воскресенье в дерби с Сити был ожидаемый разгром 0:3.

Ньюкасл

Команда проводит крайне важный розыгрыш. Она впервые за 2 десятилетия выступает в Лиге чемпионов - все благодаря прошлому сезону, когда 2022/2023 получилось закончить в топ-4 (да и весь розыгрыш отыграли в квартете лидеров, приятно порадовав своей стабильностью). Сороки хорошо вернулись на евроарену: 0:0 в Милане с одноименным грандом, 4:1 дома с ПСЖ. Но за этим последовали 0:1 от Боруссии. Вояж в Дортмунд на следующей неделе станет во многом решающим. Да и в АПЛ были неплохие результаты - там проигрывали сильным, с остальными беря в основном по максимуму. На таком фоне 2:2 с Вулверхэмптоном, даже на выезде, выглядит больше потерей очков, чем приобретением одного. Более того, в Кубке Лиги в прошлом раунде выбили Манчестер Сити.

Статистика личных встреч

В 4-х последних матчах наблюдается равенство: по 1-й победе каждой стороны при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у МЮ неплохие шансы на успех. Но его кризис явно не закончился, а гости уже показали настрой на турнир. Ставим, что сороки не проиграют в основное время поединка (коэффициент - 1,72).