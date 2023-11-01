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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
01.11.2023 22:15 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 ноября 2023, 13:46 | Обновлено 01 ноября 2023, 14:57
83
0

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября в 22:15 матч Кубка английской лиги

01 ноября 2023, 13:46 | Обновлено 01 ноября 2023, 14:57
83
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

В среду, 1 ноября, состоится матч Кубка английской лиги, в котором сильнейшего постараются определить «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Начало игры – в 22:15 по киевскому времени.

Манн Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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