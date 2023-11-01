В среду, 1 ноября, состоится матч Кубка английской лиги, в котором сильнейшего постараются определить «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Начало игры – в 22:15 по киевскому времени.

Манн Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция