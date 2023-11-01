Кубок английской лиги
01.11.2023 22:15 - : -
Англия01 ноября 2023, 13:46 | Обновлено 01 ноября 2023, 14:57
83
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 22:15 матч Кубка английской лиги
01 ноября 2023, 13:46 | Обновлено 01 ноября 2023, 14:57
83
0
В среду, 1 ноября, состоится матч Кубка английской лиги, в котором сильнейшего постараются определить «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
Начало игры – в 22:15 по киевскому времени.
Манн Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 ноября 2023, 07:33 6
Далеко не всем пришелся по нраву выбор Криштиану Роналду и Карима Бензема…
Теннис | 01 ноября 2023, 09:10 2
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023
Футбол | 31.10.2023, 15:11
Бокс | 01.11.2023, 08:05
Футбол | 01.11.2023, 11:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2023, 20:00 7
30.10.2023, 16:54 50
31.10.2023, 04:54 2
01.11.2023, 01:45 1
31.10.2023, 19:15 1
30.10.2023, 13:09 6
31.10.2023, 04:34