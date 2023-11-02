Кубок английской лиги
01.11.2023 22:15 – FT 0 : 3
Англия02 ноября 2023, 06:19 | Обновлено 02 ноября 2023, 06:34
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Ман Юнайтед – Ньюкасл – 0:3. Сороки бахнули второй Манчестер. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги
02 ноября 2023, 06:19 | Обновлено 02 ноября 2023, 06:34
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1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сорок».
Интересно, что в 1/16 финала «Ньюкасл» выбил из турнира «Манчестер Сити».
Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3
Голы: Альмирон, 28, Халл, 36, Уиллок, 60
Видео голов и обзор матча:
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Холл (Ньюкасл).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
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