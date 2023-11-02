Ман Юнайтед – Ньюкасл – 0:3. Сороки бахнули второй Манчестер. Видео голов

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сорок».

Интересно, что в 1/16 финала «Ньюкасл» выбил из турнира «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3

Голы: Альмирон, 28, Халл, 36, Уиллок, 60

Видео голов и обзор матча: