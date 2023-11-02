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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
01.11.2023 22:15 – FT 0 : 3
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2023, 06:19 | Обновлено 02 ноября 2023, 06:34
494
1

Ман Юнайтед – Ньюкасл – 0:3. Сороки бахнули второй Манчестер. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

02 ноября 2023, 06:19 | Обновлено 02 ноября 2023, 06:34
494
1
Ман Юнайтед – Ньюкасл – 0:3. Сороки бахнули второй Манчестер. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сорок».

Интересно, что в 1/16 финала «Ньюкасл» выбил из турнира «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3

Голы: Альмирон, 28, Халл, 36, Уиллок, 60

Видео голов и обзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Холл (Ньюкасл).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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Перець
Лисий вже чемодани зібрав ! Чи в нього джентельменська домовленість до кінця контракту!
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