Днепряне врываются в тройку. Днепр-1 уверенно обыграл Рух во Львове

В перенесенном поединке 5 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Рух» и «Днепр-1». В прошлый уик-энд спортклубовцы проиграли «Кривбассу», прервав тем самым свою четырехматчевую победную серию. Руховцы могли воспользоваться осечкой команды Юрия Максимова, в случае победы над «Александрией» опередив в турнирной таблице «Днепр-1». Сделать это львовяне не смогли: «Желто-черные» отстояли ничью на «Арене Львов». Провести таки турнирную рокировку руховцы намеревались в очном противостоянии с днепрянами.

Львовяне активно начали встречу. Они пытались не задерживать мяч в центре поля, сразу переправляя футбольный снаряд к штрафной «Днепра-1», и агрессивно прессинговали соперников. Первый шанс отличиться упустил Климчук, который со штрафного пробил немного выше перекладины. Следующий опасный момент, созданный хозяевами, едва не завершился неприятностями для спортклубовцев. Теслюк по правому вышел один на один с голкипером и отдал поперечную передачу на Рунича, которому оставалось попасть в практически пустые ворота. Игрок «Руха» пробил очень неудачно, не воспользовавшись отличным шансом. Вскоре тот же Рунич из центра штрафной пробил рядом со штангой.

Дальнейшие события начали разворачиваться не в пользу команды Виталия Пономарева. Руховцы продолжали атаковать, но первый же острый выпад днепрян завершился взятием ворот. Удар Гуцуляка из угла штрафной Герета отбил в центральную зону точно на ногу Филиппову, который отправил мяч под перекладину. А в середине первого тайма гости организовали еще одну результативную атаку. На этот раз Филиппов ассистировал Пихаленку, точно пробившему под дальнюю штангу.

Пропустив два гола, львовяне утратили контроль над игрой и выглядели явно растерянными. Все тот же Филиппов опасно пробил с линии штрафной, и в этом эпизоде Герета сыграл надежно. Спортклубовцы, наоборот, почувствовали уверенность и установили контроль над мячом, заставляя соперников много сил тратить на отбор.

Вскоре после начала второй половины встречи хозяева поля могли сократить отставание в счете, но Сапуга из центра штрафной немного не попал в цель. Днепряне ответили своим опасным моментом: Герета среагировал на удар соперника из-за пределов штрафной. Было опасно и после удара со штрафного от Слюбика метров с 30-ти: Кинарейкин продемонстрировал свое мастерство в том эпизоде.

Далее темп игры несколько упал. Команды обменивались атаками, но до опасных моментов дело не доходило. Руховцы пытались вскрыть грамотно выстроенную защитную линию соперников, а днепряне играли по счету, сконцентрировавшись на удержании приемлемого результата. Лишь на 76-й минуте львовяне сумели обострить ситуацию, когда Дидык бил с лета и попал в своего партнера.

В концовке матча львовяне не смогли организовать финальный штурм. Таким образом, «Днепр-1» прервал 13-матчевую домашнюю беспроигрышную серию «Руха». В следующем туре сегодняшние соперники проведут домашние поединки. «Днепр-1» сыграет с «Александрией», а руховцы встретятся с «Оболонью».

Наши оценки:

«Рух» (замены): Квасниця – 6,0, Соломон-Отабор – б/о, Карабин – б/о.

«Днепр-1» (замены): Витиньо – 6,0, Горбунов – б/о, Кравец – б/о.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Рух» – «Днепр-1» - 0:2

Голы: Филиппов, 16, Пихаленок, 26

Предупреждение: Теслюк, 32, Слюбик, 63 – Пихаленок, 21, Гуцуляк, 75, Мирошниченко, 84

«Рух»: Герета – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Пастух, Эдсон, Сапуга – Рунич (Квасница, 53), Климчук (Соломон-Отабор, 76), Теслюк (Карабин, 76).

«Днепр-1»: Кинарейкин – Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский (Горбунов, 82), Бабенко – Леднев (Витиньо, 64), Пихаленок (Кравец, 88), Гуцуляк – Филиппов.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 13 (3) – 10 (8)

Угловые: 4 – 1

Оффсайды: 1 – 3.

РУХ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C