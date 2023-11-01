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Рух Львов
01.11.2023 18:00 – FT 0 : 2
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:00
1951
14

Днепряне врываются в тройку. Днепр-1 уверенно обыграл Рух во Львове

Команда Юрия Максимова продолжила набирать обороты под занавес первого круга

01 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:00
1951
14
Днепряне врываются в тройку. Днепр-1 уверенно обыграл Рух во Львове
СК Днепр-1

В перенесенном поединке 5 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Рух» и «Днепр-1». В прошлый уик-энд спортклубовцы проиграли «Кривбассу», прервав тем самым свою четырехматчевую победную серию. Руховцы могли воспользоваться осечкой команды Юрия Максимова, в случае победы над «Александрией» опередив в турнирной таблице «Днепр-1». Сделать это львовяне не смогли: «Желто-черные» отстояли ничью на «Арене Львов». Провести таки турнирную рокировку руховцы намеревались в очном противостоянии с днепрянами.

Львовяне активно начали встречу. Они пытались не задерживать мяч в центре поля, сразу переправляя футбольный снаряд к штрафной «Днепра-1», и агрессивно прессинговали соперников. Первый шанс отличиться упустил Климчук, который со штрафного пробил немного выше перекладины. Следующий опасный момент, созданный хозяевами, едва не завершился неприятностями для спортклубовцев. Теслюк по правому вышел один на один с голкипером и отдал поперечную передачу на Рунича, которому оставалось попасть в практически пустые ворота. Игрок «Руха» пробил очень неудачно, не воспользовавшись отличным шансом. Вскоре тот же Рунич из центра штрафной пробил рядом со штангой.

Дальнейшие события начали разворачиваться не в пользу команды Виталия Пономарева. Руховцы продолжали атаковать, но первый же острый выпад днепрян завершился взятием ворот. Удар Гуцуляка из угла штрафной Герета отбил в центральную зону точно на ногу Филиппову, который отправил мяч под перекладину. А в середине первого тайма гости организовали еще одну результативную атаку. На этот раз Филиппов ассистировал Пихаленку, точно пробившему под дальнюю штангу.

Пропустив два гола, львовяне утратили контроль над игрой и выглядели явно растерянными. Все тот же Филиппов опасно пробил с линии штрафной, и в этом эпизоде Герета сыграл надежно. Спортклубовцы, наоборот, почувствовали уверенность и установили контроль над мячом, заставляя соперников много сил тратить на отбор.

Вскоре после начала второй половины встречи хозяева поля могли сократить отставание в счете, но Сапуга из центра штрафной немного не попал в цель. Днепряне ответили своим опасным моментом: Герета среагировал на удар соперника из-за пределов штрафной. Было опасно и после удара со штрафного от Слюбика метров с 30-ти: Кинарейкин продемонстрировал свое мастерство в том эпизоде.

Далее темп игры несколько упал. Команды обменивались атаками, но до опасных моментов дело не доходило. Руховцы пытались вскрыть грамотно выстроенную защитную линию соперников, а днепряне играли по счету, сконцентрировавшись на удержании приемлемого результата. Лишь на 76-й минуте львовяне сумели обострить ситуацию, когда Дидык бил с лета и попал в своего партнера.

В концовке матча львовяне не смогли организовать финальный штурм. Таким образом, «Днепр-1» прервал 13-матчевую домашнюю беспроигрышную серию «Руха». В следующем туре сегодняшние соперники проведут домашние поединки. «Днепр-1» сыграет с «Александрией», а руховцы встретятся с «Оболонью».

Наши оценки:

«Рух» (замены): Квасниця – 6,0, Соломон-Отабор – б/о, Карабин – б/о.

«Днепр-1» (замены): Витиньо – 6,0, Горбунов – б/о, Кравец – б/о.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Рух» – «Днепр-1» - 0:2

Голы: Филиппов, 16, Пихаленок, 26

Предупреждение: Теслюк, 32, Слюбик, 63 – Пихаленок, 21, Гуцуляк, 75, Мирошниченко, 84

«Рух»: Герета – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Пастух, Эдсон, Сапуга – Рунич (Квасница, 53), Климчук (Соломон-Отабор, 76), Теслюк (Карабин, 76).

«Днепр-1»: Кинарейкин – Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский (Горбунов, 82), Бабенко – Леднев (Витиньо, 64), Пихаленок (Кравец, 88), Гуцуляк – Филиппов.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 13 (3) – 10 (8)
Угловые: 4 – 1
Оффсайды: 1 – 3.

РУХ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 14
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Burevestnik
у Дніпра1 за 11 днів було 4 матчі,  і всі матчі виїзні. три перемоги - це нормально.
можливо далі буде не так напружено. 
Максимов  - тренер-криза-менеджер -  в Дніпрі півтора місяці, провів 8 матчів: 6 виграшів, по одному разу нічия і програш, 19  балів із 24.  дуже добрий результат.     
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+5
AleksDnipro
Як би суддя не намагався － Дніпро перемагає.
Отже, Дніпро-1 виходить з пекельного графіка, набравши 9 з 12 можливих очок, 2 перемоги у переносних матчах (багато хто стверджував, що Дніпро там втратить). Але головне － важливі перемоги над конкурентами. Зізнатись чесно, у мене були деякі побоювання перед іграми проти конкурентів. Максимов великий молодець. З перемогою, Дніпро!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
BallsToTheWall
В закрутке  Рух-Кривбасс-Днепро-Рух выиграл Кривбасс 4:3.)
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+2
Michael Skazov
very good match... як би Рух забивав  напочатку кожного тайму... то ващеее...було б рубилово)
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0
ZANREGENT1993
Сейчас бы ДК Максимова. Мат-перемат во время трансляции матчей гарантирую
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0
Pavel_i_CO
Ау, данєтскіє. Кто там на четвертому місці? Чи зараз лугандонам немитим не вигідно про це писати?)
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-3
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