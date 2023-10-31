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Чемпионат Украины
Рух Львов
01.11.2023 18:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 18:06 | Обновлено 31 октября 2023, 18:07
417
2

Рух – Днепр-1. Прогноз и анонс на чемпионата Кубка Украины

Пришло время раскрывать карты

31 октября 2023, 18:06 | Обновлено 31 октября 2023, 18:07
417
2
Рух – Днепр-1. Прогноз и анонс на чемпионата Кубка Украины
СК Днепр-1

В среду, 1 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовский «Рух» и днепровский «Днепр-1». Стартовый свисток рефери Дмитрия Кривушкина из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Рух


Львовский «Рух» с удовольствием отказался бы от предложения перенести матч против второй по силе команды страны образца прошлого сезона, если бы не желание хоть как-то помочь нашему футболу получить еще одного представителя в осенней части еврокубковой кампании. Тогда «желто-черные» выглядели достаточно мощно, удерживали первую строчку в турнирной таблице и им рисовали безоблачное будущее.

Но затем наступил сентябрь, и по возвращению с международной паузы коллектив Виталия Пономарева уже откровенно не блистал. Так и не выиграл ни одного матча львовский клуб за тот месяц, поэтому вылетел из Кубка Украины и существенно просел в турнирной таблице. Хоть немного исправить ситуацию удалось по итогам октября, но и тут результаты выступлений команды все равно были отнюдь не максимальными.

Ничейные результаты игр против «Миная» и «Александрии» (дважды по 0:0) уже сами по себе вызывали достаточно много вопросов. Так еще и не забивал «Рух» в этих играх, а это уже в корне не похоже на тот азартный моложавый коллектив, который мы видели на старте сезона. И ведь ничего, по большому счету, не меняется в обойме «желто-черных», но именно та самая молодость и влияет напрямую на стабильность выступлений команды. Та самая стабильность, которая есть у конкурентов в зоне еврокубков, куда, пока что, не входят львовяне. Но одним лишь предстоящим матчем этот момент можно серьезно исправить.

Днепр-1


Днепровский «Днепр-1» тогда перенес этот матч пятого тура национального первенства, но все равно не пробился в основной раунд ни одного из трех доступных для него еврокубков. Результат поистине уникальный для международного футбола новейшего времени, но такой уж подготовил команду к сезону Александр Кучер, поэтому наследнику его должности главного тренера СК, Валерию Городову, тогда можно было откровенно посочувствовать.

Команда откровенно провалилась на старте чемпионата, но затем пришел Юрий Максимов и дело двинулось с мертвой точки. В октябре «Днепр-1» потерял очки лишь в одном матче чемпионата – в последнем на сегодняшний день, против «Кривбасса» (0:3). И это был тот редкий случай за время работы нового тренера, когда мы действительно увидели копию команды, которая входила в текущую кампанию – безвольное поражение против хорошо организованного соперника.

Но ведь до этой игры против коллектива Юрия Вернидуба ведь все было действительно прекрасно. Сплошные победы над сильными соперниками по типу «Зари», «Ворсклы» и «Динамо», а также успешный опыт преодоления обороны крепких команд вроде «Вереса» и «Металлиста 1925». И если бы не Максимов стоял сейчас во главе «Днепра-1», то можно было сказать, что произошел сбой системы. Однако в ситуации с Юрием Вильевичем есть стойкое чувство, что днепряне от этой неудачи станут еще сильнее. Во всяком случае, «по шапке» точно получат, а там уже как пойдет.

История встреч


Футбольные пути «Руха» и «Днепра-1» ранее пересекались 7 раза в рамках Премьер-лиги и Первой лиги. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны СК – 5 успешных матчей против одного у львовян и одной ничьей. Команды в последний раз играли в конце апреля, когда голы Эдуарда Сарапия, Артема Довбика (с пенальти) и Игоря Когута против мячей Таллеса и Юрия Климчука принесли СК домашнюю победу (3:2) на стадионе «Авангард» в Ужгороде.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летний Дмитрий Кривушкин из Харькова, который на своем счету имеет уже 47 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Семен Шлончак и Андрей Скрипка, а резервным арбитром отработает Александр Соловьян. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Юрием Ивановым, которому будет помогать Руслан Ермоленко. У Кривушкина есть опыт проведения матчей с участием «Руха» – 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения, тогда как с «Днепром-1» он пересекался 11 раз – 5 побед и 6 поражений.

Ориентировочные составы


«Рух»: Ледвий – Роман, Холод, Слюбик, Сыч – Сапуга, Пастух, Притула – Рунич, Климчук, Теслюк.

«Днепр-1»: Кинарейкин – Кравец, Каплиенко, Сарапий, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Леднев, Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что команды проведут результативную дуэль. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 2.5.

1 ноября, среда

«Рух» – «Днепр-1»
Львов. «Арена Львов». 18:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Суспильне и Спорт-1
РУХ – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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Swed
Вот Днепр-1 мужики!     Раз вылетели из евро, то и плевать на логистику и результаты, но доиграть все переносы это уважуха. 
  И пример для других свободно болтающихся.
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+1
Алекс 19
Хоть не павелковская монзуль 
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0
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