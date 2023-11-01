В среду, 1-го ноября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

В конце лета эти два клуба не смогли сыграть свой матч в запланированные сроки из-за участия днепрян в квалификации еврокубков. И очень сожалеет по этому поводу львовский коллектив, который тогда имел просто феноменальную форму. «Рух» и сейчас в полном порядке, но и «Днепр-1» под руководством Юрия Максимова существенно поднабрал. Три очка нужны обеим командам, а они еще и являются конкурентами в турнирной таблице при этом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.