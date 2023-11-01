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Чемпионат Украины
Рух Львов
01.11.2023 18:00 – FT 0 : 2
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 20:53 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:09
643
0

Рух – Днепр-1 – 0:2. Филиппов и Пихаленок. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги

01 ноября 2023, 20:53 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:09
643
0
Рух – Днепр-1 – 0:2. Филиппов и Пихаленок. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В перенесенном поединке 5-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Рух» и «Днепр-1» (0:2).

Команда Юрия Максимова продолжает набирать обороты к окончанию первой части сезона.

Победу гостям во Львове принесли голы Александра Филиппова и Александра Пихаленка.

Украинская Премьер-лига

Перенесенный матч 5-го тура

1 ноября, Арена-Львов

Рух Львов – Днепр-1 – 0:2

Голы: Филиппов, 16, Пихаленок, 26

Видеообзор матча

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Рух - Днепр-1 Александр Филиппов Александр Пихаленок видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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