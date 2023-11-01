Украина. Премьер лига01 ноября 2023, 20:53 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:09
643
0
Рух – Днепр-1 – 0:2. Филиппов и Пихаленок. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенного матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги
01 ноября 2023, 20:53 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:09
643
0
В перенесенном поединке 5-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Рух» и «Днепр-1» (0:2).
Команда Юрия Максимова продолжает набирать обороты к окончанию первой части сезона.
Победу гостям во Львове принесли голы Александра Филиппова и Александра Пихаленка.
Украинская Премьер-лига
Перенесенный матч 5-го тура
1 ноября, Арена-Львов
Рух Львов – Днепр-1 – 0:2
Голы: Филиппов, 16, Пихаленок, 26
Видеообзор матча
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 ноября 2023, 16:57 7
Одесский коллектив впервые за 10 лет сыграет в полуфинале кубкового турнира
Футбол | 01 ноября 2023, 21:49 1
Украинец не смог показать свои лучшие качества, выступая за «шпор»
Бокс | 01.11.2023, 10:37
Футбол | 01.11.2023, 15:21
Футбол | 01.11.2023, 06:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.10.2023, 04:54 2
01.11.2023, 07:33 6
31.10.2023, 19:15 1
31.10.2023, 09:11 40
31.10.2023, 13:10 1
30.10.2023, 23:30 56
30.10.2023, 23:40 4
31.10.2023, 03:36 6