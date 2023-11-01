Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси

Многим почитателям украинского футбола кажется, что только в наших Премьер-лиге, Первой или Второй лигах случаются невероятные с точки зрения своей абсурдности истории, которые в более цивилизованных чемпионатах просто таки невозможны. На самом деле, футболисты везде одинаковы: со своими сильными и слабыми сторонами, а потому кругом происходят истории разного уровня безумия, и сегодня мы поговорим о персонаже, в карьере которого их происходило практически столько же, как и у Артема Милевского или Александра Алиева.

Встречайте – Лерой Лита, 38-летний форвард команды седьмой английской лиги «Нанитон Боро», который в юности прошел через академию «Челси», но был изгнан оттуда по причине профнепригодности. Не так давно Лита дал огненное интервью британским журналистам, в котором рассказал массу подробностей, некоторые из которых попахивают откровенной вульгарностью, однако раз уж Лерой про них объязычился, то теперь делать вид, что подобного не происходило у него уже никогда не выйдет.

Впрочем, перед тем, как перейти непосредственно к безумным историям Лероя Литы, давайте хоть немного познакомимся с его персоной поближе…

Изгнанник Челси, герой Евро U-21, поигравший в карьере за 21 команду

Лерой Лита родился 28 декабря 1984 года в Киншасе – столице Демократической Республики Конго, которая на тот момент именовалась как Республика Заир. В 1997 году в разгар революции, переросшей в Первую конголезскую войну, семья Литы была вынуждена покинуть родину и перебраться на Туманный Альбион, где в академии «Челси» юный Лита и начал делать первые шаги в футболе.

Сыграть хотя бы один матч за первую команду «Челси» Лита так и не сумел. Его отчислили из академии, посчитав профнепригодным, после чего Лерой даже задумывался об уходе из футбола, но благодаря своему упрямству и целеустремленности все-таки сумел вернуться в игру, и впоследствии защищал цвета 21 команды, в том числе имея в активе 65 матчей и 10 голов в английской Премьер-лиге (за «Рединг» и «Суонси»).

В 2007 году Лерой Лита был одним из героев молодежного чемпионата Европы, розыгрыш финальной части которого состоялся на полях Нидерландов. Сборная Англии U-21 добралась до полуфинала того соревнования, уступив в крайне драматичной серии пенальти (12:13) будущему чемпиону – ровесникам из Нидерландов, а Лерой Лита не только забил единственный мяч своей команды в том поединке (1:1), но и стал вторым в списке лучших голеадоров всего турнира (3 мяча, больше оказалось только у форварда нидерландской молодежки Масео Ригтерса – 4). В конце концов Лита и Ригтерс были включены организаторами в состав символической команды того молодежного первенства Европы.

Всего за сборную Англии U-21 Лита забил 6 мячей в 9 матчах, однако на более высокий уровень в плане международных поединков форвард так и не вышел. Изначально он планировал выступать за ДР Конго, но после игр за английскую молодежку эта возможность, согласно существовавшим тогда правилам, для него оказалась больше нереализуемой.

Последней более-менее известной на отечественных просторах командой Лероя Литы является «Йовил Таун», в рядах которого форвард рубился в английской Лиге 2 в сезоне-2015/16. После того он уезжал в Таиланд, заявлял о завершении карьеры, но с 2018 года продолжает выступать в Англии за откровенно малоизвестные коллективы – как, например, его нынешняя команда «Нанитон Боро».

Что ж, а теперь к историям…

Почему не подошел Челси и как оказался строителем

В юном возрасте Лероя Литу присмотрел скаут «Челси», благодаря чему этнический конголезец и оказался в академии этого клуба, где сперва подавал серьезные надежды, но затем был отчислен, причем при весьма странных и, как полагает сам футболист, необъективных обстоятельствах.

«В то время я играл за «Маргейт», и мы проводили матч против «Тонбридж Эйнджелс». Им было меньше 14 лет, а мне на тот момент и вовсе не исполнилось еще и 13. Помню, как я забил три мяча и оформил три ассиста. На поединке присутствовал скаут «Челси» и его коллега из «Чарльтона».

«Сразу после игры им разрешили поговорить со мной. Они оба подошли и сказали, что хотели бы взглянуть на меня в их клубах. Я как фанат «Челси» поехал в стан «синих», и был там около года на испытательном сроке».

«Затем я просто продолжал ходить в академию, но мне ничего не говорили. Были своего рода школьные команды, и я дошел до U-15, а затем и до U-16, то есть фактически до коллективов старшеклассников. В школе у меня было два выходных в неделю, чтобы была возможность тренироваться с основной командой и ее резервом. Я думал, что это великолепно, верил, что они заберут меня после школы и отвезут на базу, где я буду видеть всех звезд первой команды и тренироваться с ними. Тогда было так, что один день ты тренируешься со всеми, а потом работаешь уже только с молодежной командой».

«Я думал, что это великолепно, полагал, что у меня есть шанс, а затем дошел до U-16, и однажды в четверг после тренировки Тед Дейл, в то время менеджер академии, позвал меня в маленький кабинет на тренировочной площадке и сказал: «Да, мы тебя не берем, причина в том, что ты слишком маленький, бла-бла-бла». А еще мне сказали: «Ты выбираешь карьеру, в которой у тебя нет шансов, правда. Подумай о чем-нибудь другом». Я не мог с этим смириться. После того, как меня выгнали за порог в 16 лет, я немного поработал на автозаправочной станции, а затем – на стройке. Но впоследствии я решил сам для себя, что не буду заниматься этим следующие 30 лет жизни».

«Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что тогда Леон Найт и Карлтон Коул опередили меня. Осознав это, я подумал: «Простите, это я слишком маленький? Но одно из моих лучших качеств – игра головой! Какой, к черту, Леон Найт? Да он ниже меня!» - отметил Лита.

Рост Леона Найта – 162 сантиметра (Лероя Литы – 176 см). Он был на контракте в «Челси» до 2003 года, пройдя через ряд аренд в других коллективах, а затем за 200 тысяч евро был отпущен в «Брайтон», проведя за первую команду «синих» только 30 минут в рамках одного матча. Летом 2012 года Найт завершил карьеру в рядах «Гленторана». В сентябре Леон отпраздновал 41-й день рождения.

Расцвет и пьянки в Бристоль Сити

Летом 2002 года Лерой Лита оказался в «Бристоль Сити». После отчисления из «Челси» форвард все-таки сумел вернуться в большой футбол, и вскоре доказал, что способен быть весьма полезным игроком. В частности, в сезоне-2004/05 он стал ключевым игроком команды, отличившись 24 забитыми мячами в 44 поединках английской Лиги 1.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Лита

Однако именно в тот момент в «Бристоль Сити» была весьма специфическая дисциплина, что связывают с назначением на пост играющего тренера команды Брайана Тинниона.

«Я не могу говорить в более возвышенных тонах о той команде. Когда мы находились в дороге, мне нравилось сидеть со Скоттом Мюрреем и Брайаном Тиннионом, потому что они были опытными футболистами и могли поделиться множеством занятных историй, особенно Тиннион, потому что он играл за «Ньюкасл». Я просто сидел рядом, слушал и думал: «Должно быть, я смогу чему-нибудь от него научиться». А после я шел и смеялся вместе с более молодыми игроками – такими как Лиам Росеньор, мы с ним в чем-то были похожи, мы очень хорошо ладили».

«Тогда в команде собралась действительно хорошая группа разных личностей, с которыми реально не страшно было пойти на войну. Я знаю, что мы не завоевали повышение в классе, но мы были близки к этому каждый год и очень старались».

«А еще тот «Бристоль Сити» – это была истинная «алкогольная бомба». Например, молодой Дэнни Уилсон знал, что Брайан [Тиннион] являлся его другом, потому что он был товарищем по команде. Тиннион тогда был игроком-менеджером, поэтому ему было сложно. Культура клуба изменилась, и мы всегда были вне игры».

«Я помню, как в одном из заведений меня «застеклили». К счастью, не пострадали мои глаза. Нам не следовало туда ходить. Так впоследствии сказал клуб!» – отметил Лита.

Сюрприз в бутсах

А еще в «Бристоль Сити» существовала очень строгая иерархия, которую можно даже назвать «дедовщиной». В команде был обычай, при котором молодые футболисты обязались чистить бутсы своих более опытных партнеров по команде. Такого рода «подопечным» для Лероя Литы оказался Дэнни Коулз, который устроил сюрприз молодому товарищу, нарушившему правила раздевалки.

«Я был закреплен за Дэнни Коулзом. В один из дней я захотел вернуться в Лондон на выходные, а автобус как раз отъезжал, и я очень спешил, из-за чего так и не почистил ему бутсы. Когда я вернулся в понедельник, то в моих бутсах было дерьмо – с пятницы».

«Я поговорил с [партнером по «Бристоль Сити»] Клейтоном Форчуном и спросил: «Это правда? Они действительно делают такие вещи? Мы же профессиональные футболисты. Что происходит, чувак? Разве это нормально?»

«Коулз рассказал мне об этом 10 лет спустя. Сейчас мы хорошие приятели, он отличный парень. Тогда он попытался преподать мне урок», – рассказал Лита.

Трансфер неизвестного за миллион

Летом 2005 года Лерой Лита за 1 миллион фунтов перешел из «Бристоль Сити» в «Рединг», который на тот момент выступал в Чемпионшипе. Впрочем, такие деньги тогдашний владелец и руководитель этого клуба Джон Мадейски выделил на трансфер, даже не зная будущего новичка своей команды в лицо.

«Помню, как я впервые приехал на стадион «Мадейски» (домашняя арена «Рединга» - прим. авт.), когда клуб заплатил за меня 1 миллион фунтов стерлингов. Я знаю, что эти деньги были выделены не из бюджета, это было оплачено непосредственно из кармана Джона Мадейски».

«Итак, я приехал на стадион «Мадейски», чтобы пройти медицинское обследование и все такое, зашел в ресторан со своим агентом, прошел мимо него [Джона Мадейски], а он и понятия не имел, кто я такой. Он даже не знал, как я выгляжу, клянусь».

«Я мог бы быть кем угодно. Он сказал: «О, доброе утро, ребята». В то время он был с Силлой Блэк (известная британская певица, актриса и телеведущая, которую Лерой Лита успел «покорить» в раздевалке своим мужским «достоинством», но об этом – чуть ниже). Он завтракал или обедал с ней. Мой агент ответил: «Мистер Мадейски, кстати, это Лерой». Реакция Джона была следующей: «О, даже так».

«Тогда я подумал: «А ведь он даже не знал, кто я такой! Он только что заплатил за меня миллион фунтов из своего кармана, но не знал даже как я выгляжу. Как такое возможно?» – поведал Лита.

Предстал голым перед культовой певицей

Силла Блэк, которая уже упоминалась выше, являлась одной из культовых певиц Великобритании 60-70-х годов минувшего века. После смерти супруга Бобби Уиллиса женщина очень сдружилась с Джоном Мадейски, который часто приглашал ее посетить матчи «Рединга».

В какой-то момент в «Рединге» стало традицией, когда перед играми Джон Мадейски в компании Силлы Блэк или других известных персон заходил в раздевалку команды, чтобы перекинуться парой фраз с тренерами и футболистами о предстоящей игре.

Однажды Блэк решила зайти в раздевалку команды перед важным выездным для «Рединга» матчем против «Арсенала», и наткнулась прямо на голого Лероя Литу.

«Мы играли с «Арсеналом» на выезде, я был абсолютно голым в раздевалке, когда туда зашла Силла Блэк. Раньше она просто приходила и желала ребятам удачи вместе с нашим председателем [Джоном Мадейски], потому что он приходил практически перед каждой игрой и приводил всех своих знаменитых друзей».

Силла Блэк скончалась 1 августа 2015 года в возрасте 72 лет. Лерой Лита выступал за «Рединг» до 2009-го, после чего на правах свободного агента перешел в «Мидлсбро», а спустя два года был продан в «Суонси» за 2 миллиона фунтов, проведя еще 18 поединков на уровне АПЛ, в которых забил 2 мяча.