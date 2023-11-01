Челси без Мудрика обыграл Блэкберн и вышел в четвертьфинал Кубка лиги
Голами у «синих» отметились Бенуа Бедьяшиль и Рахим Стерлинг
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» обыграл «Блэкберн» (2:0) и вышел в четвертьфинал турнира.
Украинский вингер Михаил Мудрик не был включен в заявку синих на матч из-за травмы.
Голами у «Челси» отметились Бенуа Бедьяшиль и Рахим Стерлинг.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 1 ноября
Челси – Блэкберн – 2:0
Голы: Бенуа Бедьяшиль, 30, Рахим Стерлинг, 59.
Челси: Санчес, Джеймс (Гюсто, 61), Дисаси, Бадьяшиль (Колуилл, 61), Кукурелья, Галлахер, Фернандес (Матос, 87), Палмер (Мадуэке, 87), Угочукву, Стерлинг, Джексон (Кайседо, 76).
Блэкберн: Вальстедт, Бриттан, Хилл, Картер (Уортон, 61), Пикеринг, Трэвис, Моран (Сигурдссон, 74), Уортон, Гарретт, Маркандай (Долан, 61), Леонард (Эннис, 74).
Предупреждения: Пикеринг, 23, Сигурдссон, 81.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «Динамо» – о возвращении Андрея Ярмоленко
Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Зарей»