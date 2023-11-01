Челси без Мудрика обыграл Блэкберн и вышел в четвертьфинал Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» обыграл «Блэкберн» (2:0) и вышел в четвертьфинал турнира.

Украинский вингер Михаил Мудрик не был включен в заявку синих на матч из-за травмы.

Голами у «Челси» отметились Бенуа Бедьяшиль и Рахим Стерлинг.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 1 ноября

Челси – Блэкберн – 2:0

Голы: Бенуа Бедьяшиль, 30, Рахим Стерлинг, 59.

Челси: Санчес, Джеймс (Гюсто, 61), Дисаси, Бадьяшиль (Колуилл, 61), Кукурелья, Галлахер, Фернандес (Матос, 87), Палмер (Мадуэке, 87), Угочукву, Стерлинг, Джексон (Кайседо, 76).

Блэкберн: Вальстедт, Бриттан, Хилл, Картер (Уортон, 61), Пикеринг, Трэвис, Моран (Сигурдссон, 74), Уортон, Гарретт, Маркандай (Долан, 61), Леонард (Эннис, 74).

Предупреждения: Пикеринг, 23, Сигурдссон, 81.

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