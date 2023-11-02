1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Блэкберн». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик пропустил матч из-за травмы.

Бенуа Бедьяшиль дебютировал в футболке «Челси» и отметился голом на 30-й минуте.

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Челси – Блэкберн – 2:0

Голы: Бедьяшиль, 30, Стерлинг, 59

Видео голов и обзор матча: