Кубок английской лиги
Англия02 ноября 2023, 03:55 |
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Челси – Блэкберн – 2:0. Без Мудрика, мяч Бедьяшиля в дебюте. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги
02 ноября 2023, 03:55 |
34
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1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Блэкберн». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик пропустил матч из-за травмы.
Бенуа Бедьяшиль дебютировал в футболке «Челси» и отметился голом на 30-й минуте.
Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября
Челси – Блэкберн – 2:0
Голы: Бедьяшиль, 30, Стерлинг, 59
Видео голов и обзор матча:
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бенуа Бадьяшиль (Челси).
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