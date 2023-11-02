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Кубок английской лиги
Челси
01.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Блэкберн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2023, 03:55 |
34
0

Челси – Блэкберн – 2:0. Без Мудрика, мяч Бедьяшиля в дебюте. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

02 ноября 2023, 03:55 |
34
0
Челси – Блэкберн – 2:0. Без Мудрика, мяч Бедьяшиля в дебюте. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Блэкберн». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик пропустил матч из-за травмы.

Бенуа Бедьяшиль дебютировал в футболке «Челси» и отметился голом на 30-й минуте.

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Челси – Блэкберн – 2:0

Голы: Бедьяшиль, 30, Стерлинг, 59

Видео голов и обзор матча:

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бенуа Бадьяшиль (Челси).
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Бенуа Бедьяшиль Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Рахим Стерлинг Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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