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Кубок английской лиги
Челси
01.11.2023 21:45 - : -
Блэкберн
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Англия
01 ноября 2023, 02:28 |
7
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Челси – Блэкберн. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 1 ноября в 21:45 по Киеву

01 ноября 2023, 02:28 |
7
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Челси – Блэкберн. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» встретится с «Блэкберном». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Челси

Команда тратит десятки, даже сотни миллионов при нынешних инвесторах во главе с Боули. Но это не спасло, а то и подтолкнуло к провалу прошлого сезона в виде двенадцатого итогового места в Премьер-Лиге. Летом приобрели новый ворох новичков, простившись с не меньшим количеством ставших не нужными футболистов - некоторые провели в Лондоне только год. Немалые надежды возлагали на нового менеджера, Почеттино. Вот только возвращение Маурисио началось с пары побед, над Лутоном и Уимблдоном, в 7 матчах. И только в октябре начало получаться: прошли Брайтон как раз в Кубке Лиги, взяли максимум в АПЛ с Фулхэмом и Бернли. Да и с Арсеналом забили дважды (с уникальным мячом Мудрика за шиворот), но дали в концовке позволили канонирам отыграться. Но матч с Брентфордом всех вернул на землю: гранд проиграл, причем фактически без шансов, 0-2..

Блэкберн

Клуб известен как минимум по двум фактам. Во-первых, в 1995-м году Роверс неожиданно выиграл новосозданную Премьер-Лигу. Во-вторых, чуть больше, чем через 10 лет команда с такой историей падала в Лигу 1, на третий уровень местного футбола. Но амбиции остались, и того, что удалось вернуться и закрепиться в Чемпионшипе, команде мало. Чтобы добиться большего, позвали в 2022-м году Томассона. Йон-Даль не смог сразу оправдать доверия, закончив прошлый сезон только седьмым. Да и сейчас нельзя сказать, что все получается - побед и поражений практически поровну, хотя прибавить получилось именно в октябре. Впрочем, месяц завершился неудачей: дома уступили 0-1 Суонси.

Статистика личных встреч

Блэкберн в последний раз выигрывал в основное время еще в 2006-м году. Потом за 15 матчей он проходил Челси только однажды в кубке, и то по пенальти. Но после 2012-го стороны не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в победе синих. Кого и где обыгрывать, если не скромного представителя Чемпионшипа дома? Можно попробовать поставить на хозяев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,727).

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Источник Sport.ua
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